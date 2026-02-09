Matrimonio a Prima Vista 16: anticipazioni settima puntata: sintonia tra Federico e Linda!

Nella settima puntata di Matrimonio a Prima Vista 16, la reunion tra le coppie porta chiarimenti, riavvicinamenti e momenti di sintonia inattesa, con Federico e Linda protagonisti di una sorpresa.

Mercoledì 11 febbraio 2026 alle 21:30 andrà in onda su Real Time la settima puntata di Matrimonio a Prima Vista, ormai a un passo dal gran finale. L'episodio vedrà la reunion tra le tre coppie, guidate dagli esperti Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Giulia Davanzante, per fare il punto sui rapporti nati nel programma.

Irene accetta di confrontarsi con Andrea

Su invito di Andrea Favaretto, Irene Mele decide finalmente di avere un confronto chiarificatore con il marito Andrea Disisto, con cui non si era parlata dalla fine della loro turbolenta luna di miele. Irene inizia chiedendo scusa: "Mi rendo conto di averti messo inconsciamente alla gogna. Non sono facilmente normale, ma così sono proprio improponibile".

La genovese è pronta a sbloccare Andrea dal cellulare e a dargli una nuova possibilità di farsi conoscere. Andrea risponde: "Poteva essere una bella esperienza e non ci abbiamo provato, mi sembrava di essere solo", ammettendo che la mancata convivenza non avrebbe giovato alla coppia.

Irene Mele e Andrea Disisto

Irene propone di mettere una pietra sopra e ripartire da zero, e annuncia che potranno rivedersi direttamente alla reunion con le altre coppie, visto che lei partirà per Madrid per lavoro. Subito dopo il viaggio di nozze, Andrea le invia un messaggio in cui esprime la sofferenza provata quando Irene "non ci hai dato la possibilità di conoscerci".

Nonostante le promesse, i due non si sono sentiti durante la trasferta spagnola di Irene e non mancano le accuse reciproche. Tuttavia, a sorpresa, riescono a trovare un punto di incontro non appena parlano da soli e credono sia arrivato il momento di vivere insieme ciò che resta dell'esperimento: "Dopo si può pensare di essere qualsiasi cosa".

A cena, però, Andrea non può fare a meno di notare che Irene ha parlato tutta la sera del suo particolare lavoro e scherza: "Se parli di quello la perdi". In confessionale aggiunge con rammarico: "Tutti abbiamo un lavoro, ma anche stasera abbiamo parlato solo di quello di Irene".

Linda Manzoni e Andrea Torreggiani

Tensione tra Andrea Torreggiani e Linda Manzoni

A Muggiò, continua la convivenza fredda tra Andrea Torreggiani e Linda Manzoni. Stanca dello strano comportamento del marito, la logopedista lo affronta: "Sta facendo l'amico, non ha senso continuare a vederci in questa modalità". Andrea ribadisce di non sentirsi pronto per passi più intimi, scatenando la furia di Linda: "Non dovevi partecipare a Matrimonio a Prima Vista. Mi hai tolto l'opportunità di trovare la persona giusta. Hai scelto di non impegnarti fino in fondo, vuol dire che di me non te ne frega niente".

Marina Bernardi e Federico Cortinovis

Nuovi segnali positivi tra Marina Bernardi e Federico Cortinovis

Tra Marina Bernardi e Federico Cortinovis sembra tornare la serenità. La donna raggiunge il marito a Bergamo, come consigliato dalla psicologa Giulia Davanzante, dove il warehouse manager si sente più a suo agio. Tra chiacchiere e momenti di spensieratezza, la coppia recupera l'armonia dei primi giorni di matrimonio.

La connessione tra Federico e Linda

Dopo aver confidato alla redazione: "Per me è molto più intimo dormire abbracciati e farsi le coccole piuttosto che andare a letto insieme", Linda cerca un confronto più concreto e decide di aiutare Federico nella preparazione del risotto ai funghi, che in passato aveva causato litigi con Marina.

Inaspettatamente, tra i due scatta una certa sintonia. Federico scherza con Linda e la invita a sciogliersi la treccia: "È uno dei miei punti deboli". Linda ride, ma riflette sul percorso simile tra lei e Federico: "Sbaglia chi fa le cose, non chi non le fa". Concludono che Matrimonio a Prima Vista sarebbe andato diversamente con partner realmente disposti a impegnarsi. Federico, con la redazione, ammette: "Il problema del risotto è stato cucinarlo con un'altra e trovarmi bene. Mi sento una m.rda".