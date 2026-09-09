Matrimonio a prima vista 17, anticipazioni seconda puntata: un bacio passionale e i primi contrasti

Sonia e Fabrizio si incontrano per la prima volta davanti all'altare e partono per il Kenya, mentre per Giulia e Ivan e Adele e Fabio arrivano i primi momenti di passione ma anche le prime incomprensioni

Nuovo appuntamento con Matrimonio a prima vista 17. La seconda puntata, in onda stasera su Real Time alle 21:30, porta avanti le storie delle prime due coppie già sposate, prima di presentare il terzo matrimonio della stagione.

Dopo il sì di Giulia e Ivan e quello di Adele e Fabio, questa volta sarà il momento di Sonia e Fabrizio, che si incontreranno per la prima volta direttamente davanti all'altare. Per le prime due coppie, invece, è già tempo di luna di miele: tra viaggi, primi momenti di intimità e confessioni personali, cominciano ad affiorare anche le prime differenze.

Giulia e Ivan, dalla passione alle prime incomprensioni

Per Giulia e Ivan l'inizio del matrimonio sembra essere particolarmente promettente. I due, entrambi torinesi, mostrano fin dal primo incontro una forte sintonia e sembrano colpiti reciprocamente. La luna di miele in Thailandia rafforza inizialmente questa impressione. Tra escursioni, momenti di relax e bagni insieme, la coppia arriva anche a vivere la propria prima notte di nozze con grande trasporto.

A mettere alla prova l'intesa arriva però una conversazione durante una cena. Giulia racconta a Ivan di non aver mai conosciuto il padre biologico e confida al marito uno dei suoi desideri per il futuro: adottare un bambino.

La rivelazione sorprende Ivan, che sembra avere una visione più tradizionale della famiglia. Per la coppia arriva così il primo momento di confronto importante: dopo un avvio all'insegna della complicità, resta da capire se le differenze sulla vita futura possano diventare un ostacolo.

Adele e Fabio, l'attrazione fisica resta un'incognita

Più complicato appare fin dall'inizio il percorso di Adele e Fabio. I due condividono diversi valori e sembrano avere una sensibilità compatibile, ma davanti all'altare emerge subito una differenza importante: Fabio non appare particolarmente colpito dall'aspetto fisico della moglie. Adele, al contrario, vive il primo incontro con grande entusiasmo e sembra conquistata dallo sguardo del marito. La distanza iniziale non impedisce comunque alla coppia di avvicinarsi durante la luna di miele in Indonesia.

L'atmosfera del viaggio favorisce infatti una maggiore apertura da parte di Fabio e, dopo alcuni momenti trascorsi insieme in piscina, arriva anche il primo bacio.

La sintonia appena ritrovata viene però nuovamente messa alla prova. Durante un'escursione Fabio sembra risentire dell'energia molto vivace di Adele. I due riescono a chiarirsi, ma poco dopo emerge un'altra differenza. Adele comincia infatti a parlare con entusiasmo della possibilità di costruire un futuro insieme, arrivando a immaginare anche dei figli poliglotti. Fabio rimane spiazzato dalla velocità con cui la moglie sembra proiettarsi nella vita di coppia. L'attrazione e la complicità, dunque, restano ancora tutte da verificare.

Sonia e Fabrizio, il terzo matrimonio della stagione

La seconda puntata presenta anche la terza coppia di questa edizione: Sonia e Fabrizio. Fabrizio è divorziato e ha una figlia di otto anni. Dopo la precedente esperienza sentimentale è pronto a rimettersi in gioco e l'incontro con Sonia sembra partire nel migliore dei modi. Quando finalmente può vedere la futura moglie, Fabrizio appare subito molto colpito. Anche Sonia sembra apprezzare la scelta degli esperti e tra i due nasce immediatamente un'atmosfera positiva.

Il matrimonio procede quindi tra emozioni e aspettative. Durante il banchetto nuziale, complice anche il gioco sulle note de Il tempo delle mele, arriva il primo bacio, particolarmente intenso.

Fabrizio decide poi di raccontare alla moglie di avere una figlia. La notizia non sembra rappresentare un problema per Sonia, che non esclude la possibilità di conoscere la bambina qualora il rapporto con Fabrizio dovesse trasformarsi in qualcosa di importante. Dopo i festeggiamenti con parenti e amici, i due possono finalmente iniziare la loro esperienza di coppia: la destinazione scelta per la luna di miele è il Kenya.