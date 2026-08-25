Matrimonio a Prima Vista, chi sono i sei nuovi protagonisti del reality show

Sei nuovi single accettano di sposare uno sconosciuto dopo il matching degli esperti: ecco chi sono Adele, Giulia, Sonia, Fabio, Fabrizio e Ivan e cosa cercano dalla nuova esperienza.

Torna dal 2 settembre alle 21:30 su Real Time e disponibile in anteprima streaming su discovery+, uno degli esperimenti televisivi più seguiti e discussi degli ultimi anni. Matrimonio a Prima Vista Italia presenta sei nuovi single pronti a mettersi in gioco per trovare l'anima gemella, affidandosi al matching degli esperti. Adele, Giulia, Sonia, Fabio, Fabrizio e Ivan si incontreranno per la prima volta direttamente all'altare, dando inizio a un percorso tra matrimonio, luna di miele e convivenza. Ecco chi sono i protagonisti della nuova edizione e cosa cercano dal loro futuro partner.

La squadra degli esperti

A guidare le coppie in questo delicato e intenso percorso di affinità e conoscenza ci sarà come sempre il team di esperti composto da:

Giulia Davanzante , psicologa clinica, attenta alle dinamiche emotive e alla comunicazione interpersonale;

, psicologa clinica, attenta alle dinamiche emotive e alla comunicazione interpersonale; Nada Loffredi , sessuologa e psicoterapeuta, punto di riferimento per la sfera intima e relazionale;

, sessuologa e psicoterapeuta, punto di riferimento per la sfera intima e relazionale; Andrea Favaretto, life coach, pronto ad aiutare i concorrenti nel superamento dei propri limiti mentali e nel confronto quotidiano.

Il format: dalla prima vista alla scelta finale

Dopo un rigido processo di selezione e matching basato su criteri scientifici e psicologici guidati dagli esperti, le tre coppie faranno il loro primo incontro direttamente nel giorno delle nozze. Da quel momento prenderà il via un percorso fatto di matrimoni, lune di miele e convivenze, durante le quali i protagonisti dovranno affrontare aspettative, dubbi e confronti quotidiani. Alla fine del viaggio giungerà la resa dei conti: restare sposati o firmare le carte del divorzio?

Il cast di Matrimonio a prima vista

Chi sono i sei nuovi protagonisti della nuova edizione