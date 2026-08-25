Matrimonio a Prima Vista, chi sono i sei nuovi protagonisti del reality show

Torna dal 2 settembre alle 21:30 su Real Time e disponibile in anteprima streaming su discovery+, uno degli esperimenti televisivi più seguiti e discussi degli ultimi anni. Matrimonio a Prima Vista Italia presenta sei nuovi single pronti a mettersi in gioco per trovare l'anima gemella, affidandosi al matching degli esperti. Adele, Giulia, Sonia, Fabio, Fabrizio e Ivan si incontreranno per la prima volta direttamente all'altare, dando inizio a un percorso tra matrimonio, luna di miele e convivenza. Ecco chi sono i protagonisti della nuova edizione e cosa cercano dal loro futuro partner.
La squadra degli esperti
A guidare le coppie in questo delicato e intenso percorso di affinità e conoscenza ci sarà come sempre il team di esperti composto da:
- Giulia Davanzante, psicologa clinica, attenta alle dinamiche emotive e alla comunicazione interpersonale;
- Nada Loffredi, sessuologa e psicoterapeuta, punto di riferimento per la sfera intima e relazionale;
- Andrea Favaretto, life coach, pronto ad aiutare i concorrenti nel superamento dei propri limiti mentali e nel confronto quotidiano.
Il format: dalla prima vista alla scelta finale
Dopo un rigido processo di selezione e matching basato su criteri scientifici e psicologici guidati dagli esperti, le tre coppie faranno il loro primo incontro direttamente nel giorno delle nozze. Da quel momento prenderà il via un percorso fatto di matrimoni, lune di miele e convivenze, durante le quali i protagonisti dovranno affrontare aspettative, dubbi e confronti quotidiani. Alla fine del viaggio giungerà la resa dei conti: restare sposati o firmare le carte del divorzio?
Chi sono i sei nuovi protagonisti della nuova edizione
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Adele (39 anni, Salerno - Coach del benessere): Praticante cristiana e molto legata ai valori del matrimonio. Ha affrontato di recente un grave lutto per la perdita del padre. Cerca un uomo maturo, affidabile e capace di farla sentire una priorità. Cristiana praticante, crede profondamente nei valori del matrimonio e della famiglia, che rappresentano il suo più grande progetto di vita.
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Giulia (32 anni, Torino - Responsabile recupero crediti): Donna solare, energica e indipendente, appassionata di pole dance. Romantica e amante dei gesti eclatanti non nasconde di avere un debole per i gesti eclatanti e le sorprese che fanno sentire speciali. Non ha mai conosciuto il padre biologico. Con le sorelle ha costruito un rapporto profondissimo e le considera quasi come delle figlie.
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Sonia (38 anni, Torino - Insegnante di ginnastica ritmica): Entusiasta e dinamica, ha alle spalle un matrimonio di oltre dieci anni finito a causa di un tradimento. È pronta a rimettersi in gioco con un uomo sicuro di sé che sappia trasmetterle serenità. Affronta la vita con entusiasmo, si lancia nelle nuove esperienze senza paura e non si tira mai indietro di fronte alle sfide.
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Fabio (38 anni, Polla - SA - Imprenditore): Co-proprietario di un laboratorio di pasticceria e di una giappo-pizzeria. Vive nella villetta di famiglia, occupando l'appartamento al piano inferiore rispetto a quello dei genitori. Insieme alla sorella si prende cura della madre, rimasta invalida in seguito a un ictus avvenuto dieci anni fa. È appassionato di moda e si definisce un uomo romantico e sincero, che ama corteggiare, ascoltare e prendersi cura della persona che ha accanto.
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Fabrizio (43 anni, Piacenza - Commerciale): Padre di una bambina di 8 anni e grande appassionato di motori (gestisce una community dedicata alle Mustang). Cerca una compagna pronta a inserirsi nella sua dimensione familiare e non esclude di avere un secondo figlio. Nonostante le responsabilità, conserva uno spirito giocoso: ama ridere, scherzare e lasciarsi coinvolgere da esperienze nuove.
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Ivan (39 anni, Torino - Responsabile punto vendita GDO): Molto legato ai genitori e alla propria spiritualità: da anni fa parte di un ordine cavalleresco di tradizione cristiana, un impegno che vive con discrezione e convinzione. Ama lo sport e il cinema e sogna di costruire una famiglia solida.