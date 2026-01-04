Matrimonio a Prima Vista 16: le tre coppie della nuova edizione e quando va in onda la prima puntata

Mercoledì 7 gennaio debutta su Real Time la sedicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia, il reality basato sul format danese Married at First Sight che continua a mettere alla prova l'amore più audace: quello tra perfetti sconosciuti. I primi due episodi del reality show sono disponibili su Discovery la piattaforma streaming, a pagamento, del gruppo Warner Bros. Discovery.

Le sei coppie di Matrimonio a Prima Vista 16

Anche quest'anno sei single hanno deciso di affidarsi al destino - e soprattutto all'analisi di un team di esperti - accettando di sposarsi senza essersi mai visti prima. A guidare l'esperimento saranno ancora Giulia Davanzante, Nada Loffredi e Andrea Favaretto, chiamati a formare le coppie sulla base di affinità psicologiche, emotive e valori condivisi.

Marina Bernardi e Federico Cortinovis

Marina ha 27 anni, viene da Rimini e lavora come receptionist. Curiosa e dinamica, nel tempo ha cambiato diversi lavori perché sente il bisogno costante di nuovi stimoli. Il suo sogno è aprire una gelateria tutta sua. Ama la palestra, uscire con gli amici e proviene da una grande famiglia allargata, con cui ha un legame molto forte. Proprio per questo desidera, un giorno, costruire una famiglia tutta sua.

Marina Bernardi e Federico Cortinovis

Federico ha 38 anni, vive a Stezzano (BG) ed è warehouse manager. Grande amante dello sport e della vita all'aria aperta, dopo un infortunio al calcio ha trovato nel padel una nuova passione. Ama cucinare - in particolare i risotti - e organizzare cene e aperitivi. In passato ha avuto una relazione importante con una donna con un figlio, che ha cresciuto fino ai dodici anni: un'esperienza che ancora oggi considera motivo di grande orgoglio.

Linda Manzoni e Andrea Torreggiani

Linda ha 29 anni, è di Verderio (MB) ed è logopedista nel reparto di chirurgia maxillofacciale. Ama leggere, viaggiare, stare all'aria aperta e trascorrere il tempo con la sua cagnolina Onda. Appassionata di moto, vive la libertà su due ruote e sogna un uomo con cui condividere avventure e costruire una famiglia.

Linda Manzoni e Andrea Torreggiani

Andrea ha 31 anni, viene da Muggiò (MB) ed è operaio. Le sue passioni sono il calcio, i motori e la palestra: è tifoso del Monza e motociclista. Durante il periodo del Covid ha intrapreso un importante percorso di dimagrimento che ha cambiato profondamente il suo rapporto con se stesso. Dopo la perdita del padre a 26 anni, è cresciuto accanto alla madre e alle zie. Oggi desidera creare una famiglia tutta sua.

Irene Mele e Andrea Disisto

Irene ha 42 anni, vive a Genova ed è tanatoesteta, una professione fuori dal comune che consiste nel preparare e truccare le salme. Una vocazione nata dopo la perdita della nonna e rafforzata da un percorso di psicoterapia. Tiene corsi di formazione anche all'estero, soprattutto in Spagna. Creativa e vivace, ama cambiare spesso look e colore dei capelli. Sentendo il peso dell'orologio biologico, sogna di diventare madre.

Irene Mele e Andrea Disisto

Andrea ha 41 anni, viene da Voghera (PV) ed è operaio tecnico specializzato. Si definisce il "Bridget Jones" del gruppo di amici, tutti sposati o fidanzati. Vive da solo con il suo gatto ed è molto legato alla sorella gemella e alle nipotine. Desidera una relazione stabile, serena e la possibilità di costruire una famiglia con dei figli.