Matilde Gioli e l'incidente: "Rischiai la paraplegia, un ragazzo mi cadde addosso"

Durante un'intervista del settimanale 'Confidenze' Matilde Gioli, l'attrice di Doc - Nelle tue mani, ha raccontato i dettagli del brutto incidente avuto in piscina, durante la sua adolescenza, che le danneggiò la schiena al punto di farle rischiare la paraplegia.

"Tra i 15 e i 16 anni ero in vacanza studio a Londra e ho fatto un brutto incidente in un parco acquatico. Mi è caduto sulla schiena un ragazzo di 90 kg e mi ha spaccato 5 vertebre. I miei genitori erano tranquilli al mare quando una telefonata li ha avvisati che avevo avuto un brutto incidente e che probabilmente non avrei mai più camminato." Ha raccontato Matilde.

Durante l'intervista la Gioli, commossa, ha anche parlato dei rischi e delle complicanze dovute all'incidente: "Il ricovero è durato quattro mesi. Nel mio ricordo però, l'incidente è stato un miracolo: ho rischiato la paraplegia poi, fortunatamente, col tempo mi sono ripresa. Ho passato quasi due anni chiusa in casa col busto perché ho avuto dei traumi molto, molto gravi."

"Ho dovuto ricominciare, lasciando tutto quello che facevo. Non potevo fare sport o ginnastica ritmica, non potevo frequentare luoghi pubblici e nemmeno andare in macchina a scuola per non danneggiare la schiena. È stato davvero un periodo tosto. Mi hanno consigliato di fare solo sport acquatici. Da lì ho scoperto il nuoto sincronizzato che è diventata la mia grande passione, tanto da arrivare a praticarlo a livello agonistico. Si ricomincia sempre, basta trovare qualcosa di bello da cui ripartire. Spero che questo messaggio arrivi." Ha concluso l'attrice.