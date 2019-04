Masterchef Italia 8: Valeria Raciti è la vincitrice di questa edizione!

Masterchef Italia 8 ha il suo vincitore: Valeria Raciti ha infatti battuto la concorrenza dopo una serata trascorsa all'insegna di talento, creatività, ricette e qualche momento di tensione.

La vincitrice, per la prova finale, ha proposto "Fra me e me", un menu con cui dimostra che il rispetto nei confronti della sua terra non è solo un traguardo, bensì un punto di partenza verso nuovi orizzonti.

Tra i piatti di Valeria Raciti - a proposito, ecco chi è la vincitrice di Masterchef Italia 8 - ci sono l'entrée "C'era una volta", una rivisitazione di una bruschetta, con pane di Altamura e sferificazione di pomodoro; un antipasto con un cannolo di alici marinate, ripieno di battuto di melanzane, aria di prezzemolo, mandorle tostate, salicornia e uova di trota; il primo "Incontro tra tradizione e innovazione", spaghetti ai ricci di mare, spuma al cocco e alghe; i secondi "Gli opposti a volte si attraggono" (guancia di vitello e gambero crudo con bisque al Marsala e giardiniera di radici e germogli), e "Piccione al tè Oolong Phoenix" (piccione al tè Oolong Phoenix con patate alla barbabietola e bietoline rosse); il dessert "Lieto fine", gelato alla ricotta su terra al pistacchio con coulis di lamponi e spugna di agrumi.

Ecco il menu di Valeria:

Con il menù "Tra me e me", #Valeria ci racconta una storia di miracoli gastronomici e il percorso che l'ha portata a volersi più bene!

Masterchef Italia 8, prodotto da Endemol Shine Italy, andato in onda Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) e su Sky On Demand e NOW TV, ha assegnato al vincitore un premio di 100.000 euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare il primo libro di ricette, edito da Baldini&Castoldi.

I tre finalisti di Masterchef Italia 8 Valeria Raciti, Gloria e Gilberto hanno preparato un menu degustazione completo - entrée, antipasto, primo, secondo e dessert per provare a conquistare quattro giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. I cuochi hanno evidenziato la propria evoluzione dietro i fornelli rispetto ai primi passi compiuti nella Masterclass, e hanno raccontato le loro storie, creando delle portate che parlino di sé e del proprio passato e che custodiscano in esse tutta la voglia di trionfare nella cucina di MasterChef Italia. La serata finale ha inoltre potuto contare sulla presenza pluristellato Heinz Beck, che è stato protagonista dell'Invention Test.

Gli altri due finalisti avevano proposto nella prova finale:

Gloria Clama (40 anni, Tolmezzo, in provincia di Udine, operaia mulettista) ha presentato "Guriuz", che richiama i folletti mitologici che vivono nei boschi della sua terra d'origine, la Carnia, con cui vuole portare la magia del bosco; il menu è composto dall'entrée "Rùat", a base di trota marinata con uova di pesce, tartufo, pompelmo, arancia, asparagi e Fran; l'antipasto "Sconfinando", canederlo con salsa al cavolo viola, senape e speck; il primo "La leggenda dei Guriuz", cjarsons con ripieno di erbe spontanee, uvetta, cannella; il secondo "Cervo e licheni", controfiletto di cervo alla camomilla, licheni, funghi e verdure baby con affumicatura al larice; il dessert "Mousse al fieno di montagna", spuma di fieno con granita al profumo di abete, salsa alle fragoline e lamponi.

Gilberto Neirotti (23 anni, Verona, studente di giurisprudenza), nel corso dell'intensissima sfida finale ha creato il menu "Dal Mediterraneo al Pacifico, un viaggio di sola andata", con cui portare agli chef sia sapori semplici e mediterranei sia più lontani e ricercati. Vi erano due entrée: un gambero marinato con agrumi, caviale e crema di burrata; e dashi di funghi, canestrello scottato, riccio essiccato e maionese alla liquirizia; a seguire, come antipasto, pil-pil con baccalà in olio cottura e tuorlo liquido; come primo un risotto alla zucca, gelatina di Amarone, tartufo bianco e aria di Monte Veronese; come secondo "Glacier 51 su acqua di pomodoro e fondale di mare", con vongole e salicornia su acqua di pomodoro; infine, come dessert, gelato al lemongrass e zenzero su crumble di cacao amaro, fichi caramellati, spuma di cioccolato bianco e lamponi liofilizzati.