Masterchef Italia 8: ecco chi è la vincitrice Valeria Raciti!

Masterchef Italia 8 si è concluso con la finale di stasera, ma chi è la vincitrice di questa edizione che durante l'ultima puntata, ha superato la concorrenza di Gloria Clama e Gilberto Neirotti?

Si chiama Valeria, ha 31 anni, è di Aci Sant'Antonio, in provincia di Catania, e prima di essere scelta per il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, lavorava come segretaria amministrativa.

Valeria Raciti ha svelato da dove nasce la sua passione per le imprese dietro i fornelli: "L'amore per la cucina è nato con me, non ricordo un punto effettivo d'inizio... da piccola stavo spesso da mia nonna e lei era praticamente sempre ai fornelli, cucinava per tutti, quando mia madre mi passava a prendere di ritorno da lavoro avevo con me quasi sempre il gavettino con la cena preparata da lei".

La vincitrice di Masterchef Italia 8, proprio grazie all'emore che provava nei confronti della nonna, ha iniziato a compiere i primi passi come cuoca: "Sin da bambina, quando capitava che restavo a casa da sola, anch'io per farle trovare qualcosa di pronto mi mettevo a preparare le ricette più improbabili, immangiabili certo, ma sono servite sicuramente da esercizio. La mia voglia di sperimentare non finisce mai!".

Purtroppo la nonna non ha potuto assistere all'importante vittoria della nipote che ha conquistato un premio di 100.000 euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette, grazie a Baldini & Castoldi.

Valeria Raciti non ha però mai dimenticato la sua musa ispiratrice: "Quando assaggiavo qualcosa preparata da lei pensavo che non potesse esisterne una versione migliore. Per questo spero che qualcuno un giorno provi queste stesse sensazioni mangiando i miei piatti".

La cuoca, che è sposata e ha saputo migliorarsi di puntata in puntata, ha saputo conquistare i quattro giudici di Masterchef Italia 8, Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, proponendo in finale un menu che ha chiamato Fra me e me, in cui rendeva omaggio alla sua terra, pur rendendo evidente la sua voglia di esplorare e mettersi alla prova.