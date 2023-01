MasterChef Italia 12 stasera su Sky: anticipazioni, ospiti e sfide della quinta puntata

Stasera su Sky Uno alle 21:15 - e in streaming su NOW - torna MasterChef Italia 12 con la sua quinta puntata. La competizione diviene sempre più serrata, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli organizzano sorprese e colpi di scena per la Masterclass. Dalla Mystery Box all'esterna di Tropea, la patria della cipolla rossa.

Continuano le sfide tra i fornelli di MasterChef Italia, questa sera le prove riserveranno sorprese e colpi di scena che metteranno in seria difficoltà i cuochi amatoriali. Sotto la Mystery Box, gli aspiranti chef non troveranno ingredienti e prodotti per cucinare bensì persone fondamentali nel viaggio verso la realizzazione del loro sogno. Ma imprevedibilità sarà la parola d'ordine che i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli imporranno anche all'Invention Test, che vedrà i concorrenti cucinare divisi a coppie.

A seguire il viaggio di MasterChef Italia approderà nella patria della deliziosa cipolla rossa, a Tropea, in Calabria, per la seconda prova in esterna di stagione, tra l'azzurro intenso del mare e gli inconfondibili profumi mediterranei.

La brigata che ne uscirà sconfitta affronterà il Pressure Test, durante il quale i cuochi amatoriali dovranno lavorare al massimo della concentrazione e con grandissima attenzione per mantenere allacciato il proprio grembiule bianco.

Si rinnova anche l'appuntamento con MasterChef Magazine, la rubrica quotidiana in onda dal lunedì al venerdì alle 19:45 su Sky Uno e in streaming su NOW. Venerdì 13 gennaio due concorrenti di questa edizione di MasterChef Italia proveranno a ricreare un piatto con gli ingredienti della spesa che li hanno messi in difficoltà durante l'ultimo Invention Test. Nel corso degli altri appuntamenti, poi, il Maestro Pasticcere Iginio Massari e sua figlia Debora prepareranno la torta Arluno, un dolce da viaggio che unisce ingredienti lombardi e profumi del Sud Italia; e torneranno nella cucina di MasterChef Dalia e Carmine, concorrenti della scorsa edizione, che metteranno in gioco le loro capacità di improvvisazione per affrontare una prova a sorpresa.

Poi Simone Finetti racconterà i suoi traguardi in cucina aprendo le porte del suo ristorante a Ferrara Gli Artigianali e a seguire Tracy, vincitrice un anno fa, lo ospiterà tra i fornelli del Magazine per reinterpretare i bignè fritti, uno dei piatti simbolo della sua cucina. Infine, lo chef Bruno Barbieri continuerà a vestire i panni del professore dispensando lezioni agli aspiranti chef delle passate edizioni di MasterChef Italia: questa volta interrogherà Mime, concorrente nella precedente Masterclass, sugli gnocchi di patate, un grande classico della cucina italiana.