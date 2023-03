Master Gardener: Joel Edgerton e Sigourney Weaver nel trailer del film di Paul Schrader

Il 19 maggio arriverà nei cinema americani il film Master Gardener, diretto da Paul Schrader, e il trailer regala qualche scena in anteprima tratta dall'opera presentata alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2022, che vede come protagonisti Sigourney Weaver e Joel Edgerton.

Nel video si assiste infatti a un accordo che porta un esperto giardiniere a occuparsi di una giovane che "sta frequentando le persone sbagliate". L'arrivo della ragazza nella sua vita farà emergere oscuri segreti del passato che potrebbero far scivolare la vita del protagonista nel caos.

La storia di Master Gardener segue le vicende del meticoloso orticoltore Narvel Roth (interpretato da Joel Edgerton) che si dedica alla cura dei terreni di una bellissima tenuta e asseconda la sua datrice di lavoro, la ricca vedova Mrs Haverhill (Sigourney Weaver). Ad un certo punto la donna chiede all'orticoltore di raddrizzare la sua pronipote ribelle e travagliata Maya facendola lavorare con sé e questo svela gli oscuri segreti di un passato violento che l'uomo aveva tentato di nascondere per anni. Presto Roth scopre di dover scegliere tra le due donne: la vedova e la giovane nipote.

Nel cast troviamo anche Quintessa Swindell ed Esai Morales. Swindell interpreterà Maya, la tormentata pronipote della vedova Haverhill, mentre Morales assumerà il ruolo dell'ufficiale di protezione dei testimoni di Roth. Il film è prodotto da Amanda Crittenden di KOJO Studios, Scott LaStaiti e David Gonzales.