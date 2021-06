Massimo Troisi: Serena Autieri in lacrime davanti alla sua controfigura

Serena Autieri ha avuto come ospite, nel nuovo programma Dedicato, colui che fu controfigura di Massimo Troisi ne Il postino: in ricordo dell'attore napoletano scomparso la conduttrice ha cantato 'Quando', non riuscendo però a trattenere le lacrime.

Dedicato è il nuovo programma estivo di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9:55 alle 11:25, a condurlo è Serena Autieri. Oggi l'ospite in studio era Gerardo Ferrara, conosciuto per essere stato la controfigura di Massimo Troisi nel film Il postino. L'attore napoletano in quei giorni era sofferente - morì poco dopo la fine delle riprese - e per le scene più faticose, come quelle in bicicletta, fu sostituito da Gerardo Ferrara, di professione insegnante di educazione fisica. Nello studio di Rai1 l'uomo ha ricordato il sorriso con cui lo accolse Troisi sul set.

Quando la regia del programma ha fatto partire le immagini del film non è riuscito a trattenere le lacrime.

Subito dopo Serena Autieri ha annunciato una sorpresa per Gerardo: un messaggio da parte di Maria Grazia Cucinotta, scelta dall'attore napoletano come sua partner nel film. L'attrice messinese ha detto a Ferrara: "ero talmente emozionata nel rivederti dopo 26 anni che non sono riuscita a parlare, avevo i lacrimoni che quasi mi soffocavano". Poi, ricordando il tempo passato sul set, la Cucinotta ha ringraziato la controfigura: "Tu mi tranquillizzavi con i tuoi sorrisi e con la tua tranquillità, grazie perché sei rimasto quella persona fantastica e grazie perché oggi ci dai la possibilità di parlare di Massimo e di ricordare le sue ultime giornate che in realtà non sono le ultime perché continuiamo a parlare di lui tutti i giorni"

Massimo Troisi con Philippe Noiret in una scena de Il postino

Il programma si basa sulle dediche, come alcuni format radiofonici, e Maria Grazia ha chiesto che venisse cantata per lei 'Quando', canzone scritta e interpretata da Pino Daniele per il film Pensavo fosse amore invece era un calesse. È stata Serena Autieri a cantarla, con il viso bagnato dalle lacrime per la commozione.

Alla fine dell'intervista nello studio è entrato il figlio di Gerardo, Massimo. Durante le riprese de Il postino, infatti, l'attore dalla moglie che gli disse di essere incinta. Al momento della nascita del bimbo Troisi era già morto, così la coppia decise di dare il suo nome al figlio.