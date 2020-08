Massimo Troisi avrebbe voluto interpretare Il ladro di bambini, il carabiniere protagonista del film di Gianni Amelio ma fu costretto a rinunciare. Il regista ha raccontato questo aneddoto in un'intervista al Messaggero nella quale svela il motivo per cui non se ne fece nulla: Troisi fu ostacolato dal suo produttore.

Il ladro di bambini è stato il quarto film di Gianni Amelio, realizzato subito dopo Porte aperte che nel 1991 gli valse la nomination agli Oscar come miglior film straniero. Nell'intervista al quotidiano romano, il regista racconta che poco dopo aver scritto il copione de Il Ladro di Bambini fu chiamato da Massimo Troisi: "Una sera mi chiamò Massimo Troisi. Ci vedemmo nel suo ufficio di sera tardi, mi ricordo una lampadina nuda che pendeva dal soffitto. Mi disse, con quella sua lingua imprescindibile dalla faccia, che aveva letto di straforo il copione e apprezzato molto il personaggio del carabiniere".

Per il ruolo principale - affidato poi ad Enrico Lo Verso - si offrì anche Antonio Banderas ma il regista lo rifiutò, e al contrario accolse con entusiasmo l'idea di lavorare con Trosi. Amelio ricorda che i due avevano terminato la telefonata con la promessa di risentirsi: "Se vuoi lo adattiamo insieme. Proviamoci", aveva detto Troisi. Purtroppo non se ne fece nulla: "Due giorni dopo però mi comunica che il suo produttore si era messo di traverso, perché da lui voleva un film di Natale".

Il ricordo più caro di Gianni Amelio è il messaggio di Massimo Troisi che trovò nella sua segreteria telefonica dopo l'uscita del film: "Dopo l'uscita in sala del Ladro di bambini, trovai a casa un messaggio di Massimo. Me lo ricordo a memoria 'Sono contento di non aver fatto il film, perché avrebbero detto che il successo era merito pure di Troisi. Invece è solo tuo. Si 'nu Dio 'e regista!'". Gianni Amelio non ha mai cancellato questo messaggio. Il film vinse sette Davide di Donatello tra cui quello di miglior film e miglior regista a Gianni Amelio.