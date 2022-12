Massimo Polidoro, oggi ospite di Eureka! lo scrittore e giornalista esperto di occulto

Il giornalista e scrittore Massimo Polidoro sarà ospite per la giornata di oggi, mercoledì 7 dicembre, del programma Eureka!, condotto da Alessio Vissani sul canale Twitch di Movieplayer. L'appuntamento è per le ore 19.00.

Interessato fin dalla giovinezza all'illusionismo e all'occulto, Massimo Polidoro è attivo su diversi fronti della divulgazione scientifica. Presenza fissa a Superquark (Rai 1) e frequente collaboratore di Piero Angela, è stato opinionista fisso a La strada dei miracoli e La settima porta (Rete4), è da anni collaboratore del mensile Focus e di tutte le testate del gruppo.

In veste di giornalista ha pubblicato moltissimi articoli sui temi dell'ignoto, del mistero, dell'indagine scientifica dell'occulto, degli enigmi storici e della psicologia dell'insolito. Lunga è anche la lista di saggi da lui pubblicati. I più recenti sono Pensa come uno scienziato. Come coltivare l'arte del dubbio (2021) e Geniale (2022).

Non perdete dunque l'appuntamento con Eureka! quest'oggi alle 19.00 sul canale Twitch di Movieplayer.