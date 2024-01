Mashle 2, la opening dei Creepy Nuts è virale: record di visualizzazioni e balletti su TikTok

Mashle 2, la seconda stagione della serie anime tratta dal manga omonimo di Hajime Komoto, è arrivata in TV il 6 gennaio insieme alla sua opening, composta dal duo hip hop dei Creepy Nuts. Ed è proprio da quel giorno che la sigla d'apertura, diventata subito virale, sta facendo ballare milioni di utenti sui social.

Che sia il ritmo o l'irresistibile balletto del protagonista, Mash Burnedead, Bling-bang-bang-born, questo il titolo del pezzo, sta letteralmente spopolando in rete tra i fan degli anime. Tanto da aver dato vita all'immancabile trend su TikTok, dove moltissimi utenti si stanno divertendo a ricrearne la coreografia, e dove non manca chi naturalmente tratta il fenomeno con la consueta ironia.

Il risultato più sbalorditivo, però, è quello di YouTube, dove la opening ha superato i 13 milioni di visualizzazioni in meno di 20 giorni (nella prima settimana di permanenza sul social aveva già raggiunto 5 milioni di views).

Mashle: Magic and Muscles, il manga e l'anime

Scritto e disegnato da Hajime Kōmoto, il manga Mashle: Magic and Muscles ha visto la luce nel 2020 ed è stato pubblicato su Weekly Shōnen Jump fino a luglio 2023.

Protagonista della storia è Mash Burnedead, un ragazzo senza poteri magici in un mondo in cui la magia viene quotidianamente usata per qualunque scopo. Mash vive con il nonno in una foresta e passa le giornate facendo esercizi per allenare il corpo. Ma quando la sua vita e quella del nonno viene messa in pericolo, a Mash non resta altro che entrare all'Accademia Magica di Easton.

La serie anime gioca con l'ambientazione "Harry Potter" e con un personaggio che per moti versi ricorda One-Punch Man. La prima stagione ha debuttato, con grande successo, nella primavera del 2023, la seconda viene trasmessa in Giappone dal 6 gennaio 2024. Mashle: Magic and Muscles è disponibile in simulcast anche in Italia su Crunchyroll.