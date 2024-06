Maschile plurale: una clip esclusiva della commedia con Michela Giraud, su Prime Video dal 20 giugno

Come svecchiare la commedia a tema omosessuale? Nel 2021 ci aveva provato Maschile singolare, pellicola diretta e prodotta da Alessandro Guida e Matteo Pilati per Prime Video. Lo streamer ha deciso di fare il bis producendo il sequel Maschile plurale, che arriva in esclusiva streaming su Prime Video dal 20 giugno 2024 e che Movieplayer vi anticipa attraverso una clip esclusiva.

Nella clip, Michela Giraud invita l'amico Giancarlo Commare a evitare la minestra riscaldata, tornando a frequentare il panettiere, interpretato da Gianmarco Saurino, per cui aveva perso la testa nel primo capitolo. Le motivazioni del giovane, però, sono tali da renderlo permeabile a qualsiasi tipo di consiglio tanto è forte l'attrazione nei confronti dell'ex.

Cosa accade nel sequel?

In Maschile plurale Matteo Pilati figura unicamente in veste di produttore, mentre a dirigere il film figura il solo Alessandro Guida che ha affrontato una sfida ben precisa: realizzare un sequel migliore dell'originale. Tornano gli stessi personaggi e torna anche il cast, che vede la riconferma di Giancarlo Commare nei panni di Antonio, Michela Giraud in quelli dell'amica e confidente Cristina, mentre Gianmarco Saurino veste i panni dell'affascinante Luca e la new entry Andrea Fuorto interpreta Tancredi, definito nella clip esclusiva "il Gino Strada dei froci".

La storia si apre tre anni dopo gli eventi del primo film. Dopo la morte di Denis, l'amico che li ha uniti, Antonio e Luca incrociano di nuovo le loro esistenze. Antonio è diventato un pasticciere di successo e workaholic. Luca invece ha conosciuto Tancredi, operatore di una casa - famiglia per giovani LGBTQ+, che lo ha aiutato a superare una fase complessa della sua vita. Quando i due si ritrovano, Antonio - la cui vita sentimentale stenta a decollare - capisce di provare qualcosa di importante per Luca, e gli propone di rilevare insieme il forno di famiglia che l'amico è stato costretto a vendere. Il suo fine ultimo, naturalmente, è riconquistare il cuore di Luca.