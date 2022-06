Mary Mara, attrice di E.R. e Law & Order, annegata in un fiume a New York, mistero sulla morte

Mary Mara, nota interprete apparsa in serie come Dexter, E.R. e Law & Order, è stata trovata morta sulle rive del t. Lawrence River, a New York, la mattina del 26 giugno 2022.

Mary Mara, attrice di E.R. e Law & Order, è morta il 26 giugno 2022 a 61 anni dopo essere annegata mentre stava nuotando nel St. Lawrence River a New York. La morte sarebbe avvenuta in circostanze misteriose.

Una foto di Mary Mara

Il portavoce dell'attrice ha confermato la sua morte a Fox News Digital dichiarando: "Il corpo di Mary è stato trovato questa mattina nel suo amato fiume St. Lawrence. È annegata mentre nuotava".

Il portavoce ha aggiunto: "Mary è stata una delle migliori attrici che abbia mai incontrato. Aveva un fantastico senso dell'umorismo e una visione unica della vita. Ricordo ancora la prima volta che l'ho vista sul palco in Mad Forest nel 92. Era assolutamente accattivante, molto amata e ci mancherà".

La polizia dello Stato di New York ha risposto al 33753 Old Farm Road a Cape Vincent, nella contea di Jefferson, su una segnalazione di un possibile annegamento domenica alle 8:10 del mattino.

"Quando gli agenti, insieme a Cape Vincent Fire e Ambulance, sono arrivati ​​​​sulla scena, hanno scoperto una donna morta nel fiume St. Lawrence", afferma un comunicato del dipartimento. "La vittima è stata identificata come Mary T. Mara, 61 anni, di Cape Vincent, New York".

Le indagini preliminari hanno suggerito che Mara sarebbe annegata mentre nuotava e il suo corpo "non mostrerebbe segni di violenza". È stata quindi "trasportata all'ufficio del medico legale della contea di Jefferson in attesa di un'autopsia per determinare una causa ufficiale della morte", secondo il comunicato della polizia dello Stato di New York.

Un portavoce della famiglia ha detto che Mary Mara si trovava nella casa estiva di sua sorella. La proprietà si affaccia sul fiume fuori dal villaggio di Cape Vincent, nella regione delle Thousand Islands, dove il St. Lawrence separa il Canada e gli Stati Uniti. Le indagini sulla morte di Mara sono in corso.

Mary Mara, nativa di New York, ha iniziato a lavorare nell'industria dell'intrattenimento alla fine degli anni '80 e ha avuto ruoli ricorrenti in Nash Bridges, NYPD Blue, Hope & Gloria e The Practice.

L'attrice ha lavorato con Sandra Bullock in Love Potion #9, con Michael J. Fox in The Hard Way, con Billy Crystal in Mr. Saturday Night, con John Travolta in A Civil Action e con Mandy Patinkin in Criminal Minds e True Colors.

Nel 1989 è apparsa con Michelle Pfeiffer, Jeff Goldblum, Mary Elizabeth Mastrantonio e Gregory Hines in una produzione del New York Shakespeare Festival di La dodicesima notte, e nel 1990 ha recitato insieme a William Hurt in una performance dello Yale Repertory Theatre di Ivanov di Anton Cechov.

L'attrice è apparsa negli show Ray Donovan, Shameless, Dexter e Lost oltre a interpretare il ruolo di Lorett Sweet in E.R. - Medici in prima linea. La sua ultima apparizione è stata nel film Break Even, uscito nel 2020.