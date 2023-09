Mary e lo Spirito di Mezzanotte: il trailer ufficiale del film di Enzo d'Alò

Bimdistribuzione ha appena diffuso il trailer ufficiale dell'attesissimo film Mary e lo Spirito di Mezzanotte, di Enzo d'Alò, il pluripremiato regista italiano di indimenticabili capolavori come La Gabbianella e il Gatto, La Freccia Azzurra, Pinocchio, Opopomoz e Momo alla Conquista del Tempo, distribuiti con successo nel mondo.

Mary e lo Spirito di Mezzanotte, uscirà al cinema dal 16 novembre con BiM Distribuzione: dopo l'anteprima mondiale alla Berlinale 2023 e la partecipazione in concorso ad altri importanti festival internazionali, il film sarà presentato in anteprima nazionale a Lucca Comics and Games sabato 4 novembre.

Tratto dal bellissimo romanzo di Roddy Doyle La gita di mezzanotte, edito in Italia da Guanda, il film celebra quattro generazioni di donne, complici tra loro e legate da un grande amore. Una storia contemporanea ambientata in una rigogliosa Irlanda d'estate dai colori vividi e paesaggi mozzafiato.

La sinossi della pellicola recita: "Mary ha 11 anni e un'incontenibile passione per la cucina: vuole diventare una grande chef. Sua nonna Emer, con cui ha un rapporto davvero speciale, la incoraggia a realizzare il suo sogno. Ma ogni percorso ha i suoi ostacoli, anche imprevedibili, e affrontarli può diventare un'avventura. Mary inizia così un emozionante viaggio che supera le barriere del tempo, in cui quattro generazioni di donne avranno modo di confrontarsi e conoscersi profondamente. Una delicata storia di crescita, piena di ironia."