Marvel's Wastelanders: Wolverine, il trailer della stagione 4 della serie Audible con la voce di Sergio Rubini

Audible - società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) - annuncia l'uscita del trailer della quarta stagione della serie podcast Audible Original italiana Marvel's Wastelanders: Wolverine.

La nuova stagione, Marvel's Wastelanders: Wolverine, sarà disponibile in esclusiva su Audible.it dal 13 marzo 2024 con la voce di Sergio Rubini nel ruolo di Wolverine.

La sinossi

Ambientato in un feroce mondo post-apocalittico, il podcast narra il viaggio di Logan (Wolverine), che attraversa terre devastate, confrontandosi con il suo passato e lottando per sopravvivere in un mondo dove la speranza è una merce rara. Grazie all'interpretazione di Sergio Rubini, il percorso di Wolverine si anima di un'intensità senza precedenti e di una profonda emotività, coinvolgendo gli ascoltatori nel pieno della sua lotta.

Marvel Wastelander's è la prima collaborazione tra Audible e Marvel Entertainment ed è rilasciata contemporaneamente in francese, tedesco, hindi, italiano e giapponese nei rispettivi paesi come esperienza audio globale di alta qualità, con una produzione di alto livello e attori rinomati e di grande rilievo che prestano la voce ai leggendari Supereroi Marvel.

Maggiori informazioni sul cast e sulle date di premiere delle stagioni successive della serie Marvel's Wastelanders, Doom e Marvel's Wastelanders, saranno annunciate in seguito. L'epopea audio in sei stagioni è stata originariamente lanciata come serie in lingua inglese nel giugno 2021.

La versione in lingua inglese di Marvel's Wastelanders: Wolverine è stata scritta e diretta da Jenny Turner Hall, con progettazione del suono Michael Odmark e Daniel Brunell e musica originale di Rhett Miller e John Burdick.