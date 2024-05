Marvel's Wastelanders: Doom, svelata la data di uscita e il trailer della serie Audible firmata Marvel

Per tutti gli amanti del mondo Marvel, vi segnaliamo che Audible ha recentemente rivelato il trailer e la data d'uscita ufficiali della quinta stagione della serie podcast italiana Marvel's Wastelanders. A quanto pare, Marvel's Wastelanders: Doom verrà rilasciato ufficialmente a partire dal prossimo 13 giugno. La storia alla base del racconto si costruisce in un mondo in cui si sono ribaltati i ruoli che tutti conosciamo. Coi supereroi sconfitti, i villain hanno preso il sopravvento su un contesto governato dalla mano ferma del celebre Dottor Destino.

L'universo post-apocalittico di Marvel's Wastelanders: Doom promette una serie di avventure che sapranno sicuramente lasciare il segno negli ascoltatori e negli appassionati dell'ultimo minuto. A influire ulteriormente sul valore del progetto su Audible, troviamo la voce e contributo iconici di un Luca Ward nei panni dello stesso Dottor Destino. È attraverso il suo famosissimo timbro che verremo introdotti nelle dinamiche principali del racconto ora in corso.

Vi ricordiamo che quando si parla di Audible Original Marvel's Wastelanders, ci si approccia alla prima collaborazione tra Audible e Marvel Entertainment (ora alla sua quinta stagione della serie podcast italiana) la quale ha dato vita a una produzione di altissima qualità, con attori famosi e di grande rilievo a prestare la voce ai leggendari Supereroi Marvel. Le origini del progetto, e nello specifico di questa quinta stagione, sono esterne al territorio italiano, trovando in Mark Waid e James Kim i suoi scrittori, e in Mark Henry Phillips l'ideatore delle musiche e del sound design.

