Marvel v Scorsese: Joe Russo prende in giro il celebre regista [VIDEO]

Il celebre regista Martin Scorsese, da poco nelle sale con Killers of the Flower Moon, pubblica di tanto in tanto alcuni video su TikTok grazie all'aiuto della figlia Francesca. Nell'ultimo video, pubblicato pochi giorni fa, il filmmaker promuove il suo nuovo "attore": il suo cane, di nome Oscar.

Dopo qualche ora dalla pubblicazione del video, Joe Russo (co-regista col fratello Anthony di film quali Captain America: The Winter Soldier e Avengers: Endgame) ha risposto a Scorsese lanciando un'ironica frecciatina in ricordo dei suoi commenti contro i cinecomic e celebrando il successo dei film Marvel al box office. "Il suo si chiama Oscar... Che carino... Ok, andiamo Box Office!", dice Russo nel video di risposta.

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios

Kevin Feige ha risposto a Martin Scorsese e alle sue frasi sui film Marvel quando, ai microfoni di Empire, il regista premio Oscar ha definito i film con Captain America e compagni delle "passeggiate in parchi a tema".

Se Scorsese ha avuto manforte da colleghi illustri, come Francis Ford Coppola o Ken Loach, e ha addirittura rincarato la dose dalle colonne del New York Times, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha dato finalmente la sua versione ai microfoni del The Hollywood Reporter: "Penso che non sia così come dice, sono dichiarazioni infelici. Penso a me stesso e a tutti coloro che lavorano a questi film, persone che adorano il cinema, amano i film, adorano andare al cinema, amano quell'esperienza comunitaria che dà solo un cinema pieno di persone". Altro che sfortuna per l'industria cinematografica, insomma: per Feige i film Marvel sarebbero una vera boccata d'ossigeno.