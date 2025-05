Marvel United X-Men: il gioco da tavolo è in sconto su Amazon

Oggi vi segnaliamo che su Amazon è attualmente disponibile, in offerta, il gioco da tavolo Marvel United X-Men; indicato per tutti gli appassionati.

Il gioco da tavolo Marvel United X-Men è in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarlo a 35,71€ con uno sconto dell'11% sul prezzo consigliato indicato (39,99€). I dettagli relativi al gioco in questione sono disponibili passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. Il gioco da tavolo Marvel United X-Men è venduto e spedito da Amazon.

Strategie mutanti e cooperazione: la formula ibrida di Marvel United X-Men

Marvel United X-Men è un gioco da tavolo cooperativo che rielabora l'universo narrativo degli X-Men in una struttura ludica a interazione strategica. Ideato per 1-4 giocatori, con un target di età 10+, il gioco propone partite della durata media di 40 minuti, durante le quali gli utenti assumono i ruoli degli iconici mutanti per contrastare un supercriminale, controllato dal gioco o da un partecipante designato.

La meccanica di gioco si fonda su un sistema di carte che consente a ciascun eroe di eseguire poteri unici e combinare le proprie mosse con quelle degli altri, amplificando così le possibilità tattiche del gruppo. L'elemento cooperativo è centrale: la sinergia tra i personaggi, unita alla pianificazione a breve termine, rappresenta la chiave per anticipare le mosse dell'antagonista e ribaltare lo scontro.