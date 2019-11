Marvel, Taika Waititi risponde a Scorsese: "I supereroi sono la nostra nuova mitologia"

Anche Taika Waititi ha commentato le parole di Martin Scorsese sui film Marvel definendo i supereroi "la nostra nuova mitologia". Il regista di Thor: Ragnarok spiega la sua visione ai colleghi durante una round table dell'Hollywood Reporter.

Waititi aveva precedentemente fornito una risposta agli ormai famosi commenti del regista di The Irishman sui cinecomic, in particolare sull'operazione portata avanti dai Marvel Studios, scherzando su come fosse "troppo tardi per cambiarlo nel Marvel... Atic Universe", rimuovendo la parola cinema dal nome. "Ovviamente è cinema! Sono film mostrati sullo schermo. Sono nei cinema vicino a noi. Marvel Cinema--tic Universe...scene!"

Durante il dibattito con i colleghi registi e sceneggiatori, però, Taika Waititi ha elaborato ulteriormente il suo pensiero: "Avendo lavorato per la Marvel, so quanto lavoro ci sia dietro il realizzare i film, le riprese, la post-produzione... È tutto basato su una storia che provocherà delle emozioni negli spettatori. Forse c'è troppo colore per lui... Fumetti, graphic novel, le persone li hanno sempre derisi, come se non fossero una vera forma d'arte o non raccontassero davvero delle storie. Ma non è affatto così. I supereroi sono la nostra nuova mitologia. Alla fine, le storie o ci insegnano una lezione, o ci aiutano a fare esperienza della condizione umana in modi differenti".

L'ultima pellicola di Taika Waititi è stata presentata come film d'apertura al Torino Film Festival - qui potete leggere la recensione di JoJo Rabbit - e potrebbe essere anche uno dei papabili titoli per le nomination agli Oscar.