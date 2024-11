I Marvel Studios vogliono Lady Gaga per il ruolo di Dazzler

Lady Gaga, megastar del pop e attrice, è emersa come uno dei talenti più richiesti di Hollywood dopo la sua interpretazione, nominata agli Oscar, in A Star is Born, e sembra che la maggior parte dei grandi studios sia interessata a lavorare con lei.

Nonostante l'accoglienza gelida del film, Gaga ha ricevuto grandi elogi per il suo ruolo di Harley "Lee" Quinn nel recente Joker: Folie à Deux, e abbiamo sentito che James Gunn vuole che interpreti un altro personaggio nel DCU. Si dice che Gaga abbia incontrato la Lucasfilm per un potenziale ruolo in Star Wars e si mormora anche che potrebbe essere in lizza per un ingaggio nei Marvel Studios.

Joker: Folie à Deux, Lady Gaga sarebbe rimasta scioccata dalle recensioni negative

Lady Gaga sarà la Dazzler del MCU?

Ora, MTTSH riporta che Kevin Feige è interessato a portare Gaga nel MCU come personaggio specifico: Dazzler! Dato il background di Gaga, Alison Blair sembrerebbe perfetta, ma ci sono molti "Swifties" che pensano ancora che Taylor Swift sarebbe la candidata ideale per la parte.

Joker: Folie à Deux - Lady Gaga si sporca le labbra di lipstick rosso

I fan si sono convinti che la Swift fosse stata scritturata per il ruolo della mutante musicale quando è stata avvistata in compagnia del regista di Deadpool & Wolverine Shawn Levy e delle star Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma non è mai apparsa nel film e Levy ha dichiarato che non è mai stata presa in seria considerazione.

Se ciò è vero e Feige è ansioso di ingaggiare Gaga come Dazzler, si presume che il personaggio sarà introdotto come parte della prima squadra di X-Men che debutterà nel Marvel Cinematic Universe dopo Avengers: Secret Wars. Kevin Feige ha parlato dei piani dei Marvel Studios per gli X-Men durante l'apertura del Disney APAC Content Showcase a Singapore ieri.

Joker: Folie à Deux, Lady Gaga sul set nei panni di Harley Quinn

"Penso che questo continuerà nei prossimi film con alcuni protagonisti degli X-Men che potreste riconoscere. Subito dopo, l'intera storia di Secret Wars ci condurrà in una nuova era dei mutanti e degli X-Men". Vi piacerebbe vedere Lady Gaga vestire i panni di Dazzler nel MCU? Fatecelo sapere nei commenti.