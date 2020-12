I Marvel Studios si stanno riorganizzando per capire in che modo far uscire i prossimi film: i contratti delle star verranno rimodellati in base al tipo di uscita del prodotto.

L'emergenza sanitaria globale ha sconvolto i piani delle uscite dei film in questo 2020, anche di Disney che ha scelto di distribuire in streaming in anteprima su Disney+ alcuni dei titoli previsti per le sale. Adesso i Marvel Studios stanno riorganizzando tutta la programmazione e modificando i contratti per capire in che modo distribuire i prossimi titoli.

Sembra, infatti, che i Marvel Studios stiano già facendo piani per eventuali incertezze future anche nel prossimo anno. Come comunica The Wrap, gli studios stanno rivedendo tutti i contratti già realizzati in passato, per organizzare le nuove uscite, come rivelato da un insider dello studio:

"Con il nuovo linguaggio contrattuale, talenti chiave come attori, scrittori, registi e produttori riceveranno un compenso adeguato rispetto alla tipologia di uscita, se film uscirà nelle sale o esordirà sul servizio di streaming Disney +"

Si prevede che il primo film a utilizzare i nuovi contratti sarà Black Panther 2, che dovrebbe uscire nel 2022 senza la sostituzione del compianto Chadwick Boseman, come rivelato proprio da Kevin Feige.

Ancora non sappiamo quali saranno i cambiamenti apportati dai Marvel Studios, dobbiamo infatti attendere notizie ufficiali sulle prossime uscite e sulle importanti decisioni che Disney e Marvel dovranno prendere.