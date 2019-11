Marvel Studios in espansione, la produttrice: 'Questo non significa minore qualità'

Marvel Studios in espansione, la produttrice Trinh Tran: 'Questo non significa minore qualità', promette, mentre si lavora per rispettare le alte aspettative del pubblico.

Marvel Studios, ora che le porte degli studi cinematografici della Casa delle Idee si stanno ampliando sempre di più, viene spontaneo chiedersi se non si stia mettendo troppa carne al fuoco. Trinh Tran, la produttrice esecutiva di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame però ci tiene a rassicurare il pubblico, dichiarando che ce la stanno mettendo tutta per mantenere alta la qualità dei progetti intrapresi.

"E così stiamo cercando di capire come fare per essere di sicuri di mantenere la qualità che hanno avuto finora i film che abbiamo prodotto, per assicurarci che, di tutto ciò che verrà, nulla sarà al di sotto della nostra abilità di creare delle narrazioni interessanti, nuove e originali. Ma ne stiamo discutendo, e stiamo lavorando per far sì che sia così" afferma Tran in un'intervista con CinemaBlend.

Tra le pellicole della Fase 4, l'arrivo delle serie tv prodotte direttamente dai Marvel Studios per Disney+, il nuovo film su Spider-Man e l'inclusione delle ex-proprietà Fox, per non parlare dei numerosi nuovi impegni del Presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, di certo ci sarà un bel lavoro da fare. E noi non vediamo l'ora di scoprire cosa ci attenderà.