Marvel: S.J. Clarkson regista di un film al femminile per Sony

S.J. Clarkson sarà la regista di un nuovo film Marvel al femminle che verrà prodotto per Sony.

Per ora non sono stati rivelati ulteriori dettagli legati al progetto, attualmente avvolto dalla segretezza, e nemmeno lo studio ha confermato a Variety qualche anticipazione.

Le fonti vicine allo studio sostengono che al centro del nuovo progetto nato dalla collaborazione tra Sony e Marvel potrebbe esserci il personaggio di Madame Web.

Il lungometraggio non ha ancora uno sceneggiatore coinvolto nel progetto e non si è nemmeno accennato al nome di una possibile star, anche se sembra ci sia l'intenzione di ingaggiare un'attrice di primo livello.

Madame Web, tra le pagine, è una signora anziana che riesce sopravvivere grazie a dei macchinari che sembrano una ragnatela. La sua età e la sua condizione fisica le impediscono di combattere in modo attivo i suoi nemici. Non è chiaro come potrebbe essere adattata la sua storia per il grande schermo nel caso in cui il personaggio sia al centro del progetto annunciato oggi.