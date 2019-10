Marvel: Scarlet Johansson spera venga realizzato un cinecomic tutto al femminile

Scarlet Johansson ha confermato che vorrebbe venisse realizzato un film Marvel completamente al femminile, sostenendo quindi l'idea già diffusa online da Brie Larson, l'interprete di Captain Marvel.

La star di Black Widow, durante la promozione di Jojo Rabbit, ha commentato l'ipotesi di un cinecomic totalmente dedicato alle supereroine in occasione di un'intervista rilasciata a Variety. Scarlett Johansson ha dichiarato: "Non so quale sarà il mio futuro in quel mondo. Ovviamente per il mio personaggio è un po' più opaco. Ma quel gruppo di attrici è così incredibilmente potente e quando sono insieme è esplosivo e inarrestabile".

L'attrice ha quindi ribadito: "Quindi sì, sostengo quell'idea. Penso che gli spettatori vogliano quel film e io sono decisamente una di loro".

Kevin Feige, in passato, aveva espresso interesse per un film totalmente al femminile, tuttavia per ora l'idea è rimasta solamente nella fase della semplice proposta ai vertici della Marvel.

Scarlett, in attesa di scoprire se verrà realizzato un progetto con star le sue amiche e colleghe tra cui Tessa Thompson e Brie Larson, tornerà nei cinema con Black Widow, in arrivo nelle sale di tutto il mondo nel mese di maggio. Nel cast del progetto diretto da Cate Shortland ci sono anche Rachel Weisz, Florence Pugh, O.T. Fagbenle e David Harbour.