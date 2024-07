Marvel, Ryan Reynolds vorrebbe lavorare in un film MCU con la moglie Blake Lively

Ryan Reynolds ha ammesso che gli piacerebbe lavorare fianco a fianco di sua moglie, Blake Lively, in un film del Marvel Cinematic Universe. La star, prossima a tornare sul grande schermo nei prossimi giorni in Deadpool & Wolverine, ne ha parlato in un'intervista.

Nel film, il primo di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe, Ryan Reynolds affianca il suo grande amico Hugh Jackman, che torna a vestire i panni dell'iconico Logan/Wolverine per la prima volta in un film MCU e fuori dalla saga classica degli X-Men.

Moglie e marito

A Comicbook, Ryan Reynolds ha dapprima scherzato:"Non è nemmeno lontanamente un amico come Hugh!" prima di tornare serio e ammettere:"Mi piacerebbe molto". L'attore vorrebbe seguire l'esempio delle coppie nell'Età d'Oro di Hollywood, come Spencer Tracy e Katharine Hepburn, che apparivano insieme sullo schermo.

"Ai vecchi tempi lavoravano tutti insieme, trascorrendo del tempo insieme. Abbiamo avuto Spencer Tracy e Katharine Hepburn. Sarebbe bello, mi piacerebbe lavorare con Blake" ha ribadito Reynolds, pronto a tornare nei panni di Wade Wilson.

Deadpool & Wolverine vede Ryan Reynolds nel mercenario fuori di testa della Marvel affiancato da Wolverine. Nell'ultimo trailer è stata svelata la presenza di Lady Deadpool, aprendo una fase di speculazioni online sull'identità dell'interprete, tra chi sostiene che si tratti di Taylor Swift, la stessa Blake Lively o addirittura Ryan Reynolds in persona.

"Mi piace ascoltare le teorie del complotto. La mia preferita, che ho visto girare abbastanza, è che fossi io. Non so come potrei fare, con i miei fianchi. Non riesco a camminare così nemmeno per salvarmi la vita. Le mie spalle? Sono incredibilmente larghe per un costume del genere. Quindi no, non sono io". Ryan Reynolds non conosce l'identità della persona che interpreta Lady Deadpool e ha espressamente chiesto che non gli venisse svelato il nome.

Nel cast di Deadpool & Wolverine anche Leslie Uggams, Morena Baccarin e Brianna Hildebrand.