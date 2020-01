Marvel introdurrà una nuova Valchiria nell'MCU?

Marvel si starebbe preparando a introdurre una nuova Valchiria nell'MCU. Nell'universo Marvel ci sono numerose Valchirie. Si tratta di guerriere che hanno il compito di difendere Asgard.

Come abbiamo visto in Thor: Ragnarok, la Valchiria che conosciamo, interpretata da Tessa Thompson, ha affrontato con coraggio i nemici di Asgard in veste di fedele servitrice, ma Marvel non smette mai di stupirci.

Secondo McuCosmic, Marvel starebbe pianificando l'ingresso del personaggio di Mist da usare nel futuro dell'MCU in connessione con Thor. Creata da Chris Claremont, Art Adams e Terry Austin, Mist è una Valchiria apparsa in New Mutants a metà anni ottanta. nei fumetti è amica di Danielle Moonstar, una dei New Mutants. Non sappiamo se questa connessione verrà ripresa nei futuri sviluppi dell'MCU con l'arrivo dei mutanti nel franchise.

Molto più concreta la possibilità che Mist venga inserita nelle future vicende che riguardano Thor: il personaggio potrebbe comparire in Thor: Love and Thunder o addirittura nella serie Loki, attualmente in lavorazione, approdando dunque su Disney+.

Ancora non è dato saperlo, ma a quanto pare, oltre a Valchiria, un'altra superstite della distruzione di Asgard per mano di Hela starebbe per fare la sua comparsa nell'MCU.

