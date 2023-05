Marvel, Matthew Lawrence: "Ho perso un ruolo perché non mi sono spogliato per un regista premio Oscar"

Matthew Lawrence, noto per il ruolo del figlio di Robin Williams in Mrs. Doubtfire, ha rivelato di aver perso un ruolo di primo piano nell'MCU per aver rifiutato le avances di un regista premio Oscar coinvolto in uno dei progetti Marvel.

L'interprete di Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre Matthew Lawrence ha rivelato di aver perso un importante ruolo in un film Marvel per essersi rifiutato di spogliarsi davanti a un regista premio Oscar. Lawrence ha reso pubblico l'increscioso episodio nel corso del podcast Brotherly Love durante una conversazione sul #MeToo e sulle molestie a Hollywood.

Nello show condotto dai suoi fratelli, gli attori Joey e Andrew Lawrence, il 43enne Matthew Lawrence ha ricordato la sua esperienza quando il suo rifiuto di spogliarsi davanti a un regista coinvolto in un progetto Marvel gli è costato un ruolo di primo piano.

"Ci sono state molte volte nella mia vita in cui mi sono stati offerti ruoli importanti", ha rivelato Lawrence nel podcast. "Ho perso la mia agenzia perché ho lasciato la camera d'albergo dove un regista di spicco si è presentato in vestaglia, mi ha chiesto di togliermi i vestiti, ha detto che doveva scattarmi delle Polaroid e mi ha promesso che se avessi fatto ciò che mi chiedeva sarei stato il prossimo personaggio Marvel".

Le accuse di Martin Lawrence

Martin Lawrence non nomina l'agenzia che lo ha scaricato per aver abbandonato la stanza d'hotel in cui era stato chiamato per un provino. L'attore ha iniziato a lavorare da bambino all'età di quattro anni. Tra i suoi ruoloi più noti il personaggio del figlio di Robin Williams nell'hit del 1993 Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre Jack Hunter nella sitcom ABC Boy Meets World e uno dei personaggi della serie Brotherly Love, in onda dal 1995 al 1997, che vedeva nel cast anche i suoi fratelli Joey Lawrence ed Andrew Lawrence.

Riflettendo sul #MeToo, Lawrence sostiene che gli uomini non hanno ricevuto lo stesso supporto delle donne quando si sono trovati a rivelare le molestie sessuali e gli abusi dell'industria ai loro danni:

"Secondo me non sono molti gli uomini che hanno denunciato gli abusi" ha spiegato. "Probabilmente è solo un terzo di quanto hanno subito le donne, ma capita anche ai maschi. Penso che la nostra società sia meno pronta a sentire le molestie subite dai maschi."