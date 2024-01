Marvel: il gioco da tavolo Marvel Zombies è in offerta su Amazon

Se siete alla ricerca di un gioco da tavolo a tema Marvel ci pensiamo noi. Su Amazon Marvel Zombies è attualmente sceso di prezzo, rendendo ancora più facile il recupero di un'esperienza casalinga unica nel suo genere, divertente e fuori dal comune. Sul sito potete trovarlo, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 110,58€, con uno sconto del 21% sul prezzo segnato precedentemente (139,99€). Se interessati all'acquisto, o anche soltanto ad avere qualche informazione aggiuntiva sull'articolo ludico in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Un gioco da tavolo a tema Marvel originale e divertente

Marvel Zombies viene così descritto e introdotto su Amazon: "Marvel Zombies è un gioco Zombicide in cui i giocatori controllano dei Supereroi trasformati in Zombie: dovranno collaborare tra di loro per affrontare Agenti dello S.H.I.E.L.D. e Supereroi viventi gestiti dal gioco stesso. Lo scopo delle varie partite è quello di completare gli Obiettivi di una Missione, sconfiggere i Nemici e soprattutto placare la Fame incontrollabile! Eliminando i Nemici e divorando i Passanti, gli Eroi Zombie diventeranno potenti, ma più si dimostreranno pericolosi, più forze verranno inviate a dare loro la caccia. La Fame incessante li renderà fortissimi, ma se non si nutriranno, questa consumerà la loro mente e il loro corpo. Numero di giocatori: 1-6, età consigliata: 14+, durata media: 60 minuti, edizione in lingua italiana".

Nella scatola di Marvel Zombies troverete: 87 elementi di gioco dei personaggi, 6 basi colorate, 6 plance di plastica, 12 cubi segnapunti, 6 dadi, 9 tessere di gioco (a due facce), 12 schede identità, 128 mini carte, 41 segnalini, 1 regolamento.

Lasciatevi trasportare in un gioco targato Marvel sui generis, in cui la collaborazione e l'equilibrio personali si muovono di pari passo con una serie di trovate interessanti e sicuramente divertenti.