Marvel e DC: James Gunn vorrebbe un film crossover con Harley Quinn e Groot

James Gunn è tornato a parlare di un potenziale crossover tra Marvel e DC svelando che sarebbe felice di portare sugli schermi un film con protagonisti Harley Quinn e Groot.

Il regista ha inoltre svelato di aver parlato del potenziale progetto con il presidente dei Marvel Studios.

Durante la promozione di The Suicide Squad - Missione Suicida, James Gunn ha rilasciato un'intervista a Jakes Takes in cui è tornato a parlare dell'idea di realizzare un film che unisca il Marvel Cinematic Universe e quello tratto dai fumetti della DC.

Il filmmaker ha raccontato: "Sarei davvero felice di realizzare un film su Harley Quinn e Groot, quello per me sarebbe eccitante".

Gunn non si è però limitato a sognare l'incontro tra i due personaggi: "Non solo ci ho pesanto, ma ne ho parlato alla Marvel e alla DC. Sanno che tutti sono aperti a ogni possibilità, ma chi lo sa se potrebbe diventare realtà?". James ha chiarito che ha accennato al potenziale progetto a Kevin Feige, il presidente della Marvel, mentre non ha proposto l'idea alla DC.

Il regista, parlando del potenziale progetto, aveva spiegato in modo ironico: "L'idea di poter unire Marvel e DC in un film per me sarebbe davvero divertente. E so che è eccitante pensarci anche per i vertici di Marvel e DC, Kevin Feige alla Marvel e Toby Emmerich alla Warner Bros... Si tratta di qualcosa che sogniamo tutti. Non ho idea se si possano superare gli ostacoli, ci sarebbe un Muro di Berlino fatto di avvocati... Non lo so. Ma sarebbe fantastico".

James Gunn ha quindi aggiunto che nel film, oltre a Harley Quinn e Groot potrebbero apparire anche Rocket, King Shark e Weasel.