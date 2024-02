Marvel D.A.G.G.E.R.: l'appassionante gioco da tavolo tematico è sceso di prezzo su Amazon

Marvel D.A.G.G.E.R., il gioco da tavolo ambientato in uno degli universi fumettistici più famosi di sempre, è in sconto su Amazon.

Da sempre il mondo Marvel si presta benissimo al merchandising per gli appassionati, fornendo loro gadget di ogni sorta e dinamizzandone la fruizione attraverso più medium differenti. Accessori da collezione, set LEGO dettagliatissimi, vestiti firmati, videogiochi tematici, giochi da tavolo, e chi più ne ha più ne metta. Proprio per via di questo particolarissimo appeal, i fan hanno potuto ampliare il loro rapporto coi personaggi che si portano nel cuore da sempre, incrociandoli facilmente anche al di fuori della stessa dimensione cartacea, cinematografica e televisiva.

Proprio per via di tutte queste ragioni, abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile recuperare il gioco da tavolo Marvel D.A.G.G.E.R., targato Asmodee, in offerta. Avete capito bene; sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, il gioco è disponibile a 73,11€, con uno sconto del 19% sul prezzo consigliato. Se interessati all'acquisto, o anche solamente ad avere qualche dettaglio in più sul prodotto ludico in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Marvel D.A.G.G.E.R. su Amazon

In base a quanto riportato su Amazon, al centro di Marvel D.A.G.G.E.R. troviamo un'avventura in cui bisognerà indossare i panni dei propri eroi preferiti e salvare la situazione. Durante la partita, da 1 a 5 giocatori dovranno collaborare per salvare la Terra da un imminente pericolo. Sfruttando le possibilità di alcuni personaggi iconici dall'universo Marvel (Spider-Man, Vedova Nera, Daredevil...) bisognerà girare per il mondo affrontando una serie di missioni e scontri fino alla resa dei conti finale.

Nella scatola di Marvel D.A.G.G.E.R troverete: 1 Regolamento, 1 guida ai profili degli Eroi, 1 tabellone, 10 Schede Eroe a due facce, 20 Pedine Eroe, 6 Piedistalli Aspetto, 6 Schede Aspetto, 4 Schede Nemesi, 4 Pedine Nemesi, 1 Piedistallo Nemesi, 60 Pedine Nemico, 28 Carte Nemico, 10 Carte Team-Up, 40 Carte Supporto, 42 Carte Evento, 58 Carte Missione, 5 Carte di Consultazione, 1 Segnalino Stordimento, 30 Segnalini Aspetto, 20 Segnalini Combinazione, 44 Segnalini Progresso, 41 Segnalini Danno, 1 Segnalino Iliade, 1 Segnalino Bifrost, 5 Segnalini Invasione, 3 Segnalini Soppressione, 5 Segnalini Missione, 5 Dadi Eroe, 13 Piedistalli di Plastica, 1 Segnalino Primo Giocatore, 1 Indicatore di Minaccia, 1 Indicatore di Bersaglio della Minaccia, 1 Indicatore di Team-Up.