Marvel compie 80 anni: ecco le Barbie da collezione versione X-Men!

Marvel compie 80 anni e per celebrare l'occasione sono state realizzate tre Barbie da collezione che ritraggono l'amata bambola della Mattel in versione X-Men.

La partnership tra il mondo dei fumetti della Marvel e l'azienda produttrice di giocattoli è stata annunciata durante il San Diego Comic-Con 2019, evento che ha permesso di scoprire le tre Barbie che ritraggono Storm, Dark Phoenix e Mystique.

Le tre versioni saranno in vendita a un prezzo di circa 50 dollari e ognuna è alta circa 30 centimetri, venendo messe in vendita con un certificato che ne assicura l'autenticità, per soddisfare le esigenze dei collezionatori che hanno già puntato il prezioso frutto dell collaborazione tra le due realtà, e in un set che comprende tutti e tre i personaggi a un costo di 134,90 dollari.

Le Barbie dedicate agli X-Men saranno in vendita a partire dal 18 ottobre, pur essendo già preordinabili su GameStop.

Per ora non è stata annunciata la, comunque probabile, messa in vendita anche in Italia.

Barbie versione Storm

Barbie versione Dark Phoenix

Barbie versione Mystique

Le avventure dei Mutanti dovrebbero proseguire con un nuovo film inserito nella Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, mentre il più recente cinecomic prodotto prima dell'acquisizione da parte della Disney di Fox è X-Men: Dark Phoenix che racconta cosa accade quando, durante una missione di salvataggio nello spazio, Jean Grey viene trasformata nell'infinitamente potente e pericolosa Fenice Oscura. Mentre Jean e i suoi poteri sono ormai fuori controllo, gli X-Men si uniscono per affrontare insieme il nemico più devastante di sempre - uno di loro.