Marvel: i registi di Bad Boys for Life, potrebbero dirigere uno dei prossimi film

Adil El Arbi e Bilall Fallah, i registi di Bad Boys for Life, potrebbero presto entrare nel Marvel Cinematic Universe: lo studio sta infatti valutando la possibilità di collaborare con loro in occasione di uno dei prossimi progetti.

Lo studio ha infatti voluto incontrare i due filmmaker dopo gli ottimi risultati raggiunti con il nuovo capitolo del franchise con star Will Smith e Martin Lawrence.

Adil El Arbi ha dichiarato: "Non c'è nulla di concreto. I responsabili della Marvel semplicemente ci hanno incontrato. Ci hanno detto che hanno apprezzato il film e chiesto 'Cosa volete fare? Troviamo qualcosa che ci permetta di lavorare insieme'". Il regista ha aggiunto: "Non c'è niente in programma, era solo un incontro. Ma sì, vedremo se scopriremo qualcosa di interessante".

Bad Boys for Life: Will Smith e Martin Lawrence in una scena

El Arbi e Bilall Fallah non hanno ancora parlato con i produttori dei film Marvel in modo specifico di una storia o di un personaggio di cui vorrebbero raccontare la storia, tuttavia c'è l'intenzione di individuare un progetto che permetta di collaborare con lo studio.

Adil ha ora aggiunto: "Ora con Disney+ c'è stata un'evoluzione talmente grande che permette di avere così tante possibilità. Si può realizzare un film o uno show tv. E siamo stati così impegnati con Bad Boys for Life che non siamo ancora riusciti a esplorare le nostre possibilità. Quindi io e Billall controlleremo le possibilità a disposizione e ci piacerebbe trovare qualcosa su cui lavorare, ma non è ancora chiaro cosa".