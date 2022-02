Adil El Arbi e Bilall Fallah registi della serie Cordoba

I registi Adil El Arbi e Bilall Fallah, dopo il successo di Bad Boys for Life, saranno impegnati nelle riprese della serie Cordoba.

Adil El Arbi e Billal Fallah, i registi di Bad Boys for Life, si occuperanno della realizzazione del pilot della serie Cordoba.

I due filmmaker saranno inoltre coinvolti come produttori esecutivi del progetto destinato al piccolo schermo.

Cordoba racconterà la storia di Tariq Ibn Ziyad, un soldato dell'esercito arabo segnato da anni di guerra che riesce a conquistare la Spagna medievale, creando una delle società più avanzate e diverse al mondo. Quando i nemici emergeranno da ogni lato, Tariq sarà obbligato a compiere una scelta: difendere quello che ha creato o distruggerlo.

Daniel Fajemisin-Duncan e Marlon Smith, creatori di Run, saranno showrunner e produttori del progetto.

Adil El Arbi e Bilall Fallah hanno già lavorato per il piccolo schermo in occasione dei primi due episodi di Snowfall e della serie Ms. Marvel, prodotta per Disney+ e tratta dall'omonimo fumetto.