Marvel 616: le prime due clip della docuserie in arrivo su Disney+

Marvel 616 è la nuova docuserie in arrivo su Disney+ di cui sono state diffuse le prime due clip online in attesa del panel che si svolgerà in occasione del Comic-Con@Home.

Il primo video è tratto dall'episodio Higher, Further, Faster diretto dall'attrice e regista Gillian Jacobs, che mette in luce le donne pionieristiche di Marvel Comics e il modo in cui sono riuscite a raccontare storie di rappresentazione e inclusione.

Ogni documentario della serie Marvel 616 racconta una storia avvincente che dà vita alla visione del suo regista.

La seconda clip è tratta dall'episodio diretto da Paul Scheer e intitolato Lost and Found, che segue l'esilarante e divertente viaggio dell'attore e comico alla scoperta dei personaggi Marvel Comics "dimenticati".

Domani, giovedì 23 luglio alle ore 22, si svolgerà un panel dedicato al progetto realizzato per Disney+ a cui parteciperanno Gillian Jacobs, Paul Scheer e i produttori esecutivi Sarah Amos e Jason Sterman insieme alla moderatrice Angélique Roché (conduttrice dei Podcast Marvel's Voices e The Women of Marvel). Il panel virtuale sarà intitolato A Look Inside 'Marvel's 616'.

Marvel 616 esplora come la ricca eredità Marvel di storie, personaggi e creatori viva anche nel mondo esterno. Ogni documentario, diretto da uno straordinario regista, approfondisce gli intrecci tra narrazione, cultura pop e fandom nell'Universo Marvel. Gli episodi di questa serie antologica affronteranno argomenti che includono tutti gli artisti Marvel di fama mondiale e le donne pioneristiche di Marvel Comics, alla scoperta dei personaggi Marvel "dimenticati" e molto altro.

Marvel 616 è prodotta da Marvel New Media insieme a Supper Club. I produttori esecutivi della serie sono Joe Quesada, Shane Rahmani, Stephen Wacker, John Cerilli, Harry Go e Sarah Amos per Marvel; Jason Sterman, Brian McGinn e David Gelb per Supper Club.