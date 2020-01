Marvel, lo studio potrebbe recuperare i diritti sui supereroi Netflix nel 2020

Le serie Marvel andate in onda su Netflix, tra cui Jessica Jones e Daredevil, potrebbero essere recuperate in questo 2020 dallo studio.

Le serie tv Marvel andate in onda su Netflix sono state molto seguite, ma sono rimaste sempre distanti dal vero MCU, ma probabilmente quest'anno lo studio potrà recuperare i diritti dei suoi personaggi per farli, finalmente, tornare in vita.

The Defenders: Finn Jones in una foto della serie

I personaggi che hanno vissuto su Netflix fino al 2019, tra cui Iron Fist, Luke Cage, Daredevil e Jessica Jones, potrebbero quindi tornare in una nuova veste grazie a Marvel che, due anni dopo la data di cancellazione delle rispettive serie, può prendere di nuovo in mano i diritti.

Se la notizia fosse confermata, ciò significherebbe che Iron Fist potrebbe tornare in gioco il 12 ottobre 2020, seguito da Luke Cage il 19 ottobre e Daredevil il 29 novembre di quest'anno. Per quanto riguarda, invece, The Punisher e Jessica Jones potrebbero ritornare all'inizio del 2021. Ma, al momento, i rumor che riportano questa notizia (citati da Cbr.com e da altri media) non chiariscono cosa accadrà se effettivamente lo studio riuscirà a recuperare i diritti dei suoi supereroi.

Da Daredevil a Luke Cage: le diverse anime del Marvel Netflix Universe

In particolare, bisognerà capire se la nuova piattaforma streaming della Walt Disney Company, Disney+, recupererà tutti gli episodi e le stagioni delle serie Netflix. Un altro problema potrebbe riguardare il ritorno delle star delle serie Marvel/Netflix, visto che i loro contratti per quelle serie tv sono scaduti da un po' di tempo.