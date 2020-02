Marvel: sono 10 le serie in fase di sviluppo per Disney+

Bob Iger ha confermato che attualmente sono 10 le serie Marvel in fase di sviluppo per Disney+, non prevedendo quindi nuovi titoli.

I fumetti della Marvel alimenteranno a lungo il catalogo di Disney+: Bob Iger ha infatti confermato che sono in fase di sviluppo ben 10 serie destinate alla piattaforma di streaming.

Parlando dei progetti legati al nuovo servizio del colosso dell'intrattenimento, l'amministratore delegato della Disney ha rivelato un dettaglio dei progetti che verranno realizzati. Bob Iger ha quindi dichiarato: "Ci sono altre sette serie Marvel in varie fasi di sviluppo o pre-produzione".

Marvel aveva già annunciato The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision e Loki, già nelle fasi delle riprese. I titoli confermati sono poi What If...?, Hawkeye, Moon Knight, Ms. Marvel e She-Hulk.

All'appello mancano quindi altri due titoli che potrebbero essere i progetti di genere documentario a cui si è accennato in passato: Marvel's 616 e Marvel's Storyboards, rispettivamente dedicati al "legame tra le storie, i personaggi e i creatori e il mondo che potete osservare fuori della finestra" e al lavoro di Joe Quesada, impegnato nell'"esplorare le storie e i racconti degli storyteller impegnati in vari settori e contraddistinti da differenti background ed esperienze".

Nella Fase 5 e 6 del Marvel Cinematic Universe sembra ci sarà spazio per altri progetti, tuttavia per ora lo studio sembra avere già le idee chiare per quanto riguarda il futuro delle serie tv tratte dai fumetti.