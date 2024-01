Martin Scorsese vorrebbe dirigere di nuovo Daniel Day-Lewis: 'Forse c'è tempo per un altro film?'

Martin Scorsese è stato premiato da Daniel Day-Lewis assegnato dalla National Board of Review e il regista ha svelato che sarebbe felice di dirigere ancora una volta l'attore.

Il premio Oscar ha infatti recitato diretto dal maestro del cinema in occasione di L'età dell'innocenza, nel 1993, e in Gangs of New York, uscito nelle sale nel 2002.

Le dichiarazioni del regista

Daniel Day-Lewis ha smesso di recitare nel 2017 dopo il film Il filo nascosto, diretto da Paul Thomas Anderson. Martin Scorsese potrebbe però essere il regista giusto per far ritornare la star su un set: nel 1997 aveva convinto infatti l'attore a recitare in Gangs of New York dopo una pausa che si era concesso per dedicarsi ad altre passioni.

Il regista ha così ricordato sul palco: "Abbiamo girato due film insieme. Devo dire che è stata una delle esperienze più grandiose della mia vita. Forse c'è il tempo per farne un altro".

Parole di grande stima

Day-Lewis ha invece ricordato premiando il regista: "Lavorare con Scorsese è stata una delle più grandi gioie e inaspettati privilegi della mia vita".

Daniel aveva inoltre ricordato: "Ero un adolescente quando ho scoperto il lavoro di Martin. Con una luce tutta sua, ha illuminato mondi sconosciuti pulsanti di un'energia pericolosa e irresistibile, mondi misteriosi per me e assolutamente avvincenti. Ha illuminato il vasto e bellissimo paesaggio di ciò che è possibile nel cinema e mi ha chiarito cosa uno deve chiedere a se stesso per lavorare con fede".