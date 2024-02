Martin Scorsese: finalmente svelato il suo ruolo ne La mano di Dante

Nuovi dettagli sul ruolo interpretato da Martin Scorsese nel mistery In the Hand of Dante, che potrebbe debuttare alla prossima Mostra di Venezia.

Qualche mese fa Martin Scorsese si è recato in Italia per girare, da attore, In the Hand of Dante, adattamento del romanzo La mano di Dante diretto dall'amico Julian Schnabel. Adesso sappiamo anche quale ruolo gli è stato affidato nella pellicola in lavorazione.

Come è stato appena rivelato Scorsese, ospite della Berlinale 2024 per ritirare l'Orso d'Oro alla carriera, nel crime mistery interpreta un saggio anziano che influenza Dante Alighieri mentre è impegnato nella stesura della Divina Commedia.

Sebbene Martin Scorsese si sia regalato apparizioni e cameo in molti dei suoi film e occasionalmente abbia recitato in film di altri registi - ha interpretato Vincent van Gogh in un segmento del film di Akira Kurosawa del 1990 Sogni e ha anche doppiato il pesce palla strozzino in Shark Tale - questo ruolo sarà probabilmente uno dei più consistenti.

"È straordinario nel film", ha dichiarato Julian Schnabel a Variety, definendo la parte di Scorsese "un ruolo brillante e importante" e aggiungendo che "non potete distogliere lo sguardo da lui".

Anche altre due persone che hanno visto il filmato di "In the Hand of Dante" - che Schnabel sta attualmente montando a New York - sono rimaste colpite dall'intensità della performance di Scorsese.

Che cosa sappiamo su in the Hand of Dante

Adattamento del romanzo di culto di Nick Tosches del 2003, In the Hand of Dante vede interpreti Jason Momoa, Gerard Butler, Al Pacino, Oscar Isaac e Gal Gadot, affiancati dagli italiani Claudio Santamaria, Franco Nero e Guido Caprino.

La vicenda narrata si estende tra il XIV e il XXI secolo, con alcuni personaggi che hanno vite parallele in epoche diverse. Al centro della storia la ricerca del manoscritto originale della Divina Commedia che emerge in un giro di contrabbando del mercato nero nel pericoloso ventre di New York City. Lo studioso disilluso Nick viene chiamato per autenticarlo. Sopraffatto dalla tentazione, Nick sfida la mafia e ruba il manoscritto nel frenetico tentativo di possederlo per sé. Segue un percorso oscuro e violento da un metaforico Inferno al Paradiso che vede lo studioso coinvolto perfino in una storia d'amore. Una parte della trama segue Dante mentre scrive La Divina Commedia e le influenze su di lui.

"Non so se sia uno studioso, ma è qualcuno che conosce le cose", ha detto Schnabel mentre era sul set in Italia descrivendo il personaggio senza nome interpretato da Scorsese nel suo film. Guido Cavalcanti, un poeta italiano che fu anche amico e un'influenza intellettuale su Dante Alighieri, manda Dante a Venezia per incontrare il saggio interpretato da Scorsese per un consiglio sul suo viaggio nella Divina Commedia.

Debutto a Venezia?

"Accade prima che l'opera sia conclusa. Quindi questo saggio ha avuto un'influenza su Dante, ed è probabilmente l'unico di cui temeva il giudizi. Dante ha incontrato il personaggio interpretato da Scorsese varie volte in un periodo di 20 anni, ma in un certo senso compresso in poche visite."

In the Hand of Dante, pellicola indie che potrebbe essere presentata in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, è stata girata on location in Sicilia, Venezia, Verona, Roma e Viterbo. I produttori includono Jon Kilik, Francesco Melzi d'Eril per l'italiana MeMo Films e Olmo Schnabel, figlio del regista, per Twin Productions. Martin Scorsese figura tra i produttori esecutivi.