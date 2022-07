Martin Scorsese regista del film con Leonardo DiCaprio tratto dal libro The Wager

Martin Scorsese dirigerà nuovamente Leonardo DiCaprio in occasione del film tratto dal libro The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder, scritto da David Grann.

Il progetto sarà uno dei prossimi titoli prodotti da Apple in collaborazione con Imperative Entertainment, Sikelia Productions and Appian Way.

Nel film Leonardo DiCaprio avrà la parte di uno dei protagonisti e la storia sarà ambientata nel 1740 quando una barca con a bordo 30 uomini in grave difficoltà arriva sulla costa del Brasile. I sopravvissuti erano a bordo di una nave britannica che stava andando all'inseguimento di un vascello spagnolo, ma si è ritrovata su un'isola dopo un incidente. I loro racconti li rendono degli eroi, ma l'arrivo sei mesi dopo di un'altra imbarcazione sulla costa del Cile, in questo caso con tre uomini, fanno scoprire che in realtà si erano ammutinati.

La situazione porta così a un processo per scoprire cosa è realmente accaduto, facendo emergere la storia di un capitano e del suo equipaggio che hanno lottato per la sopravvivenza contro gli elementi naturali e la natura umana.

Martin Scorsese ha recentemente collaborato con DiCaprio in occasione di Killer of the Flower Moon, in arrivo sempre per Apple nel 2023.