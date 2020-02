Martin Scorsese a Jonah Hill nello spot Coca-Cola: "Io, scambiato per un cameriere"

Jonah Hill si dimentica completamente di un party in maschera e Martin Scorsese lo contatta per esortarlo rapidamente a raggiungerlo perché hanno già iniziato a scambiarlo per un cameriere. Martin Scorsese e Jonah Hill sono stati scelti come testimonial d'eccezione da The Coca-Cola Company per lo spot tv creato in occasione del Super Bowl di domenica.

Scorsese e Hill hanno lavorato insieme al film The Wolf of Wall Street, diretto proprio dal regista di Taxi Driver, nel quale Jonah Hill interpreta il braccio destro e fedele amico di Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio), Donnie Azoff.

Martin Scorsese sarà una delle star della prossima Notte degli Oscar grazie a The Irishman, l'ultimo film diretto dal regista grazie al supporto di Netflix, e candidato a ben dieci premi Oscar, tra cui la nomination a miglior film e miglior regista.

La 92esima edizione della Notte degli Oscar si terrà il prossimo 9 febbraio al Dolby Theatre di Los Angeles.