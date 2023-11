Martin Scorsese in Italia per girare La mano di Dante... come attore

Le misteriose assenze di Martin Scorsese agli eventi pubblici di queste ultime settimane avrebbero trovato spiegazione, il cineasta è appena stato in Italia per recitare nel film di Julian Schnabel In the Hand Of Dante.

Non è passata inosservata l'assenza di Martin Scorsese alla cerimonia di consegna dei Gotham Awards 2023 tenutasi a New York, nonostante il tributo al regista e alla sua ultima fatica, Killers of the Flower Moon. Poco prima Scorsese aveva cancellato la partecipazione al Marrakesh Film Festival. Il motivo di queste assenze sarebbe stato svelato da Roger Friedman di Showbiz 411.

Martin Scorsese in sala doppiaggio per Shark Tale

Secondo quanto riferito, Martin Scorsese sarebbe esausto dopo essersi recato in Italia per recitare nel film di Julian Schnabel In the Hand of Dante a fianco di Jason Momoa, Gerard Butler, Al Pacino, Oscar Isaac e Gal Gadot, ma anche degli italiani Claudio Santamaria, Franco Nero e Guido Caprino.

Vedere Scorsese in veste di attore non è proprio una novità; spesso e volentieri ha interpretato camei nei suoi stessi film. Il suo ruolo più famoso è probabilmente quello del passeggero paranoico-aggressivo all'interno del taxi di Travis Bickle nel film Taxi Driver del 1976. Per adesso non è stato rivelato il ruolo che rivestirà in In the Hand Of Dante.

I primi dettagli sula storia

Basato sull'omonimo romanzo di Nick Tosches del 2003, In the Hand Of Dante è incentrato su un accademico che scopre la versione originale della Divina Commedia di Dante Alighieri. Il film è diretto dal candidato all'Oscar Julian Schnabel, che è anche produttore esecutivo insieme a Martin Scorsese e Oscar Isaac.

A fare da sfondo al racconto la location siciliana della cinquecentesca Villa De Simone Achates Wirz. Qui Gerard Butler, Oscar Isaac e Franco Nero hanno registrato sia nel parco che nei saloni con le maioliche e il tetto a cassettoni, prima di spostarsi a Roma e a Firenze per proseguire le riprese.

Al centro della storia la ricerca del manoscritto originale della Divina Commedia che emergein un giro di contrabbando del mercato nero nel pericoloso ventre di New York City. Lo studioso disilluso Nick viene chiamato per autenticarlo. Sopraffatto dalla tentazione, Nick sfida la mafia e ruba il manoscritto nel frenetico tentativo di possederlo per sé. Segue un percorso oscuro e violento da un metaforico Inferno al Paradiso che vede lo studioso coinvolto perfino in una storia d'amore.