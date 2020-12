Martin Scorsese: il trailer della sua docuserie per Netflix Fran Lebowitz: una vita a New York

A sorpresa, Netflix ha lanciato il trailer della docuserie Fran Lebowitz: una vita a New York, dove Martin Scorsese torna a dialogare con la scrittrice e umorista Fran Lebowitz, newyorkese doc.

Nel loro incontro, Martin Scorsese e Fran Lebowitz discutono della metro di New York, dei turisti, del mercato immobiliare e di coloro che trascinano pneumatici lungo il marciapiede come esercizio fisico.

"Basterebbe un viaggio in metropolitana per trasformare il Dalai Lama in un pazzo", scherza Fran Lebowitz nel corso dell'intervista di Scorsese che tocca vari argomenti e mostra scene in cui la Lebowitz vaga per la città, provocando motociclisti e rimproverare il chiosco di The Strand a Times Square per aver portato libri nella trappola per turisti.

The Irishman al cinema: 5 film di Martin Scorsese da rivedere

Già nel 2010, in Public Speaking, Martin Scorsese aveva raccontato la vita di Fran Lebowitz attraverso una serie di incontri informali e interviste vere e proprie. Il film ha ricevuto la nomination per il Miglior Documentario ai Gotham Independent Film Awards. La Lebowitz è poi apparsa nei panni di una giudice in The Wolf of Wall Street.

Al momento Martin Scorsese sta preparando il suo prossimo lavoro, Killers of the Flower Moon, dove torna a dirigere Leonardo DiCaprio.

Fran Lebowitz: una vita a New York arriverà su Netflix l'8 gennaio.