Martin Freeman: la prima foto dell'attore nel dramma poliziesco BBC

The Responder: la prima foto di Martin Freeman nel dramma poliziesco BBC

BBC ha svelato la prima immagine del nuovo dramma poliziesco The Responder, con Martin Freeman. Scritto dall'ex agente di polizia Tony Schumacher e realizzato da Dancing Ledge Productions, Martin Freeman interpreta Chris, un agente di pronto intervento moralmente compromesso e in crisi che è costretto a collaborare con una nuova partner a inizio carriera (Adelayo Adedayo). La coppia si rende conto che la sopravvivenza in un mondo notturno implacabile dipenderà dalla loro reciproca collaborazione.

"La sceneggiatura di Tony Schumacher era così unica e onesta che ho capito subito di voler far parte di The Responder nel ruolo di Chris", ha dichiarato Freeman. "Nessuno scrive come Tony ed è stato incredibile visitare il mondo che ha creato".

Tony Schumacher ha aggiunto: "Il mio casting ideale quando stavo scrivendo il personaggio di Chris in The Responder era Martin Freeman. Vedere quella fantasia diventare realtà è pazzesco. Martin è uno dei grandi attori britannici. Infonde un tale talento e umanità nelle parole che ho avuto la fortuna di dargli. Non vedo l'ora che il pubblico possa vedere la sua interpretazione, è un lavoro per cui mi sento molto fortunato ad aver avuto un posto in prima fila".

Fanno parte del cast di The Responder anche Ian Hart, MyAnna Buring, Kerrie Hayes e l'interprete di Luther Warren Brown. Con loro David Bradley, Rita Tushingham, Josh Finan ed Emily Fairn.

La serie in cinque parti, girata a Liverpool e nei dintorni, è prodotta da Dancing Ledge Productions per BBC One and BBC iPlayer. Dirige Tim Mielants.