Martin Freeman, Anthony Mackie, Sarah Paulson e Uzo Aduba in Clybourne Park

Martin Freeman, Anthony Mackie, Sarah Paulson e Uzo Aduba: un supercast in azione per portare sul grande schermo l'acclamata pièce di Broadway Clybourne Park.

Sarah Paulson, Anthony Mackie, Martin Freeman e Uzo Aduba andranno a comporre il cast del film corale Clybourne Park. L'adattamento di Bruce Norris della sua commedia incendiaria vincitrice di premi Pulitzer, Tony e Olivier sulla razza e il settore immobiliare in America sarà diretto da Pam MacKinnon. Al cast si aggiungono anche Nick Robinson e Hillary Baack.

La vincitrice del Tony Award Pam MacKinnon debutterà alla regia proprio con Clybourne Park, che le ha fruttato il successo come regista a Broadway nel 2021 permettendole di conquistare un Tony Award per la migliore opera teatrale e una nomination per la migliore regia.

Spinoff della pièce di Lorraine Hansberry, A Raisin in the Sun, Clybourne Park racconta eventi ambientati nel 1959, e poi 50 anni dopo, nel 2009. Al centro dlela storia troviamo Clybourne Park, pacifico sobborgo residenziale di Chicago, che prende vita quando un gruppo di vicini "ben intenzionati" convoca una riunione per esprimere le proprie preoccupazioni grondanti di gentilezza, apparente tolleranza, ma in realtà carichi di allusioni maligne. Un acceso dibattito sui confini della proprietà e sulla comunità si trasforma, così, in una guerra totale.

Il produttore Simon Friend ha dichiarato: "È un atto molto semplice che innesca un furore combustibile di razza, famiglia e comunità. Il nocciolo di questo cocktail esplosivo - e quello che rende questa narrazione così commovente - è qualcosa di familiare: una famiglia gentile che lotta per superare una tragedia, che si trasferisce per trovare una nuova speranza".

Pam MacKinnon ha aggiunto: "Dieci anni dopo Broadway e il Premio Pulitzer, Clybourne Park è ancora più rilevante come indagine sulla fragilità liberale bianca e sulle speranze disattese. Sono elettrizzata al pensiero di questa compagnia di recitazione stellare, che ha preso d'assalto questa casa e il quartiere, costruendo due mondi: una commedia di cattive maniere ambientata nel 2009 e una straziante tragedia familiare che si svolge nel 1959".