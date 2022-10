Martha Stewart non disdegnerebbe un'uscita con Pete Davidson

Durante una recente comparsa al The Drew Barrymore Show, l'81enne esperta di lifestyle Martha Stewart ha rivelato che non le dispiacerebbe affatto uscire con Pete Davidson, uno degli scapoli d'oro di Hollywood.

La dichiarazione è venuta fuori durante un gioco in diretta dal titolo: "Red Flag, Yellow Flag, Green Flag" (letteralmente "Bandiera rossa, bandiera gialla, bandiera verde") in cui la Stewart doveva esprimere il suo interesse per alcuni corteggiatori attraverso il colore di una delle bandiere in gioco: verde "è possibile", rosso "no" e giallo "forse".

Una foto di Martha Stewart

Quando la presentatrice ha chiesto se avrebbe frequentato Pete Davidson, Martha Stewart ha alzato la bandiera verde dicendo subito: "Il fatto che sia uscito con tante donne non è un male, anzi, penso sia un bene. Inoltre è piuttosto carino", per poi ricordare quando hanno condiviso il palco al Comedy Central roast di Justin Bieber nel 2015: "Lo conosco. Era al Bieber roast con me, ti ricordi? Era così scemotto. Era persino più scemotto di Bieber! Era anche molto carino, ovviamente".

Commentando poi un meme di questo periodo su una potenziale storia d'amore tra i due dopo la rottura di Davidson con Kim Kardashian lo scorso agosto,Stewart ha detto che: "Davidson è come il figlio che non ho mai avuto. È un ragazzo affascinante che sta trovando la sua strada. L'ho invitato a venire nel mio podcast e non vedo l'ora di sentire quello che ha da dire".