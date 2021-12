Martha De Laurentiis, produttrice di Hannibal e Red Dragon, morta a 67 anni

Martha De Laurentiis, moglie di Dino De Laurentiis e produttrice della popolare serie Hannibal, è morta il 4 dicembre 2021 a 67 anni. La produttrice di Hannibal e Red Dragon combatteva da tempo un tumore al cervello.

Martha De Laurentiis era la moglie dello storico produttore Dino De Laurentiis, dal quale ha avuto due figlie, Carolyna De Laurentiis e Dina De Laurentiis. Dina ha rilasciato una dichiarazione domenica dopo la morte di sua madre.

"Mia madre era sia un'anima gioiosa, generosa e ottimista - mio padre si riferiva sempre a lei come il suo 'sole' - e ci ha protette ferocemente. Una preziosa moglie, madre e nonna e un'amica che ha toccato così tante persone, aiutando il processo creativo di molti nei film e in televisione, lavoro che amava. Ha messo la famiglia al primo posto, ma si è alzata ogni mattina per continuare a sviluppare l'eredità di mio padre e forgiare la propria. La sua gentilezza, intelligenza e grazia continueranno a ispirarci".

Nata Martha Schumacher il 10 luglio 1954, è cresciuta a Piqua, in Ohio, ed è stata incoronata Junior Miss dell'Ohio nel 1972. Ha frequentato la Ball State University e ha lavorato brevemente come modella a New York prima di dedicarsi alla produzione di film come Wolfen e The Warriors. Ha anche lavorato nella contabilità di produzione su progetti quali la miniserie The Dain Curse.

È entrata a far parte di Dino De Laurentiis Communications come assistente contabile di produzione nel film di Milos Forman, Ragtime, prima di passare alla produzione dell'adattamento de L'incendiaria, tratto da Stephen King. Quel film ha anche avviato una lunga collaborazione con Dino.

La coppia ha sviluppato quelli che ora sono gli Screen Gems Studios a Wilmington, nella Carolina del Nord, dove Martha ha assunto le funzioni di produttrice dei film del De Laurentiis Entertainment Group, inclusi altri adattamenti di King - L'occhio del gatto, Silver Bullet e Brivido - così come Date With an Angel, Bedroom e Raw Deal, oltre a supervisionare lo studio.

Negli anni '90, la coppia ha lanciato la De Laurentiis Co., che ha prodotto film tra cui Breakdown, U-571, Hannibal, Red Dragon e The Last Legion. Hanno anche fondato i CLA Cinecitta Film Studios a Ourzazate, in Marocco.

Dopo la morte di Dino, avvenuta nel 2010, Martha ha continuato a dirigere la De Laurentiis Co., producendo la popolare serie NBC Hannibal, il thriller Arctici, con Mads Mikkelsen e l'imminente remake de L'incendiaria.