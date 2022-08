Mark Wahlberg star di The Family Plan, film che sarà distribuito da Apple

L'attore Mark Wahlberg sarà protagonista e produttore della comedy action The Family Plan, che verrà distribuita da Apple.

Mark Wahlberg sarà il protagonista della comedy action The Family Plan, diretta da Simon Cellan Jones.

Apple Original Films e Skydance Media collaboreranno per realizzare il film che segna la nuova collaborazione tra l'attore e il regista dopo Arthur the King.

The Family Plan è stato scritto da David Coggeshall e il film racconta la storia di un padre di provincia che deve far fuggire la sua famiglia quando il suo passato lo raggiunge.

Mark Wahlberg, oltre a essere protagonista del film ne sarà anche il produttore tramite la Municipal Pictures, in collaborazione con Stephen Levinson, e Skydance.

Il film The Family Plan sarà distribuito da Apple che ha recentemente ottenuto i diritti di Dallas Sting, con protagonista Matthew McCounaghey. La collaborazione tra le due realtà proseguirà inoltre con The Greatest Beer Run Ever, con star Russell Crowe e Zac Efron, e Ghosted con star Chris Evans e Ana de Armas.