Mark Wahlberg "sfida" the Rock: "Posso fare più pull-up di lui"

Mark Wahlberg ne sembra abbastanza sicuro: quando si tratta di pull-up riesce a battere persino Dwayne "The Rock" Johnson.

Se chiedete a Mark Wahlberg chi è più bravo con i pull-up (le trazioni alla sbarra) tra lui e Dwayne "The Rock" Johnson, la sua risposta non andrà a favore dell'ex-campione WWE.

Ospite all'Ellen Degeneres Show, Wahlberg, che con Johnson ha condiviso lo schermo in occasione di pellicole come Pain & Game, non ci ha messo molto a rispondere alla domanda "Chi fa più pull-up, tu o Dwayne Johnson".

"Oh, io posso fare più pull-up di The Rock" è stata infatti la replica immediata dell'attore di Uncharted.

"Quanti ne riesci a fare?" chiede allora la conduttrice "Mmh non saprei, ne ho fatti 25 [in 30 secondi] qui l'altra volta per beneficenza, e indossavo un paio di Timberland. Ma il mio massimo potrebbe probabilmente essere 40 puliti puliti. Puliti però!".

Insomma qui bisogna mettersi a contare la prossima volta che vedremo Wahlberg e Johnson nelle vicinanze di attrezzi sportivi. E chissà chi ne uscirà vincitore. Secondo voi? Le scommesse sono aperte.